Завещание или дарственная: украинцам разъяснили, как лучше решить имущественные вопросы

Чтобы передать свое имущество другому владельцу, можно составить завещание или воспользоваться услугой дарения. Завещание предоставляет свободу выбора и наследодателя, а вот договор дарения никоим образом отменить невозможно.
В Минюсте объяснили украинцам, как лучше решать имущественные вопросы, передает пресс-служба ведомства.
Завещание – это личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Особенностью наследования по завещанию является то, что наследник получает в собственность имущество только после смерти наследодателя. После составления завещания, лицо продолжает оставаться собственником своего имущества и может свободно им распоряжаться.
Важно помнить, что завещание в любой момент можно отменить или изменить, если само лицо этого пожелает. При этом каждое новое завещание, который составит лицо, отменяет предыдущее. Завещание можно менять множество раз в течение жизни.
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Однако стоит отметить некоторые недостатки завещания для лица, которому имущество завещано. Существует такое понятие как обязательная доля в наследстве, которую закон гарантирует определенному перечню наследников по закону, независимо от содержания завещания. К таким наследникам относятся малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители.
То есть, если на момент смерти завещателя будут наследники, которые входят в этот перечень, то лицо, которому завещатель в целом намеревался передать имущество, получит лишь определенную его часть. И такое право на наследство устанавливается законом и не может быть изменено в завещании.
Дарственная — это соглашение двух сторон, по которому одна сторона (даритель) передает или обязуется передать в будущем второй стороне (одаряемому) безвозмездно имущество в собственность.
Договор дарения может заключаться в устной, простой письменной или письменной форме с нотариальным удостоверением такого договора. В случае дарения недвижимого имущества, договор дарения заключается в письменные форме, нотариально заверяется с последующей его регистрацией.
Все права на имущество дарителя переходят к одаряемому с момента принятия им подарка, которым он может свободно распоряжаться.
Лицо, которое дарит имущество, не может устанавливать какие-то обязанности, условия или ограничения в отношении подаренного имущества, поскольку договор дарения — это безусловный договор.
При этом завещание может быть с условием, с ограничением, с лишением права наследовать и секретный.
Итак, завещание предоставляет значительную свободу выбора для наследодателя. Он может составить одно завещание, или несколько, указать одного наследника, или нескольких, завещать все имущество или его часть, а также изменить свое мнение и составить новое.
Договор дарения отменить практически невозможно, если нет очень веских обстоятельств, например, недееспособность на момент совершения сделки (составление договора).
“Не дарите и не заключайте договор дарения, если вы не уверены в самом человеке (одаряемом), чтобы потом не возникало непредвиденных обстоятельств. Часто бывает ситуация, когда родственникам дарят жилье, а они просто выселяют дарителя (бывшего владельца), который на старости лет лишается собственного жилья”, – советуют в Минюсте.
Для человека, который завещает имущество, завещание является самым безопасным способом, поскольку он до самой смерти остается собственником своего имущества. Впрочем, универсального способа нет, необходимо анализировать каждую конкретную ситуацию в отдельности.
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