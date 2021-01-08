Как возросли тарифы на коммуналку за последний год

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за 2020 год возросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ – на 56,3%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за год выросли на 3,4%, на водоснабжение – на 18,5%, на канализацию – на 16,5%, на содержание жилья и придомовых территорий – на 2,7%, на природный газ – на 56,3%.
В то же время тарифы на горячую воду и отопление снизились за год на 2,2%, стоимость электроэнергии не изменилась.
Таблица: Госстат
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