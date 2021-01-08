Инфляция в Украине ускорилась: как выросли цены за последний год

Потребительские цены в Украине в декабре 2020 года, по сравнению ноябрем, выросли на 0,9%. С начала года инфляция составила 5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, в 2020 году инфляция ускорилась по сравнению с 2019 годом, когда она составила 4,1%.
Как изменились цены:
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