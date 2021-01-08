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Инфляция в Украине ускорилась: как выросли цены за последний год

Инфляция в Украине ускорилась: как выросли цены за последний год

Потребительские цены в Украине в декабре 2020 года, по сравнению ноябрем, выросли на 0,9%. С начала года инфляция составила 5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в 2020 году инфляция ускорилась по сравнению с 2019 годом, когда она составила 4,1%.

Как изменились цены:

  • продукты питания в Украине за 2020 год подорожали на 5,2%: больше всего подорожали сахар – на 47,7%, яйца – на 30,0% и подсолнечное масло – на 21,7%, фрукты – на 12,9%, хлеб – на 8,5%. В то же время овощи подешевели на 12,1%;
  • цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 9,2%;
  • одежда и обувь подешевели на 7,3%;
  • жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 13,6% (в частности, газ подорожал на 56,3%);
  • предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%;
  • транспорт вырос в цене на 2,7%;
  • цены на связь выросли на 4,1%, на отдых и культуру выросли на 0,1%;
  • рестораны и гостиницы подорожали на 3,7%.

Справка Finance.ua:

  • В ноябре 2020 года в украинских супермаркетах в плодоовощной категории самая большая наценка была на морковь, столовый виноград и тепличные томаты.
По материалам Finance.UA
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