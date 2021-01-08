Типичные ошибки, возникающие при заполнении декларации

Из-за технических ошибок автоматическая система логического контроля может определить декларацию как рискованную. Тогда НАПК должно будет начать полную проверку такой декларации.

Чтобы не допустить таких типичных ошибок, в НАПК рассказали о самых распространенных.

Ошибка № 1. «Объекты недвижимости»

Декларант не указывает права пользования объектом недвижимого имущества, в котором он и/или член семьи зарегистрирован, однако не владеет им на праве собственности. Детали о правильном декларировании недвижимости здесь.

Ошибка №2. «Доходы, в том числе подарки»

Декларант указал себя источником дохода вместо органа, учреждения или организации, которая выплачивала заработную плату или иной доход. Или указал себя источником дохода, полученного при продаже имущества, вместо верного источника – покупателя такого имущества. Как исправить: указать эту информацию в соответствии с разъяснением, которое указано по ссылке.

Ошибка №3. «Ценные бумаги»

Декларант указывает сведения об общей стоимости ценных бумаг, вместо номинальной. Как исправить: укажите номинальную стоимость ценных бумаг. А по ссылке можно найти информацию о правильном декларировании ценных бумаг.

Ошибка №4. «Ценное движимое имущество – транспортные средства»

Декларант отметил государственный номерной знак автомобиля вместо идентификационного номера (VIN-кода). Как исправить: указать всю необходимую информацию в соответствующем разделе. О том, как правильно декларировать транспортные средства, читайте здесь.

Ошибка №5. «Доходы, в том числе подарки»

Декларант указал вместо начисленного дохода (с учетом налогов и сборов) фактически полученный (без учета налогов и сборов). Как исправить: указать корректно эту информацию.

Ошибка №6. «Объекты недвижимости»

Декларант указывает права пользования частным домом и одновременно не указывает о праве пользования земельным участком под ним. Нужно указать эту информацию в соответствии с разъяснением, которое есть по ссылке.

Ошибка №7. «Объекты недвижимости»

Декларант округлил сведения об общей площади объекта недвижимости. Подробнее о декларировании объектов недвижимости по ссылке.

Ошибка №8. «Информация о субъекте декларирования»

Декларант неверно определяет себя как субъекта в перечне лиц, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. В НАПК уже опубликовали разъяснение по таким ошибкам.

Ошибка №9. «Объекты недвижимости»

Декларант датой обретения права на объекты недвижимого имущества отмечает день заключения сделки, вместо даты государственной регистрации такого права. Как исправить: указывать информацию в соответствии с государственной регистрацией права собственности.

Ошибка №10. «Юридические лица»

Декларант указывает корпоративные права и не указывает соответствующей информации в разделе 9 «Юридические лица, трасты или другие подобные правовые образования, конечным бенефициарным владельцем (контролером) которых является субъект декларирования или члены его семьи». Нужно указать эту информацию в соответствующем разделе.