Почти 2 миллиарда долларов на "доступное жилье": Amazon инвестирует в города, где находится хабы техногиганта

Корпорация Amazon планирует инвестировать в течение пяти лет 185 миллионов долларов в строительство доступного жилья в трех локациях, где находится хабы техногиганта.

Так, планируется построить 20 тысяч квартир в районе залива Пьюджет-Саунд (Сиэтл, Такома, Белвью), Арлингтон, штат Вирджиния и в Нэшвилле, штат Теннесси.

Таким образом корпорация попытается уравновесить влияние своей деятельности на города – как и многие другие крупные IT-корпорации, Amazon способствует увеличению количества высокооплачиваемых программистов, что приводит к росту стоимости аренды жилья, повышению цен и большему социальному разрыву, а также к увеличению количества бездомных. Например, за последние двадцать лет в Арлингтоне медиана стоимости жилья выросла на 20%, в то время как медианный уровень дохода – на 7%.

При этом в вышеуказанные городов в ближайшие годы должны прибыть примерно пять тысяч новых сотрудников Amazon, что усугубит неравенство.

Жилье будет предназначаться для семей с доходом, который составляет от 30% до 80% медианного дохода жителей того или иного региона. Так, для Сиэтла, Такомы и Белвью это – менее 95,2 тысячи долларов годового дохода на семью из четырех человек. Большая часть будет предоставляться в виде дешевых займов, остальное – в виде грантов.

«Два миллиарда на пять лет в трех разных локациях в виде как грантов, так и более дешевых займов – это мизер по сравнению с тем, что нужно для уравновешивания местных рынков», – отметил эксперт по жилищной политике.

Он также обращает внимание на то, что «доступное» жилье от Amazon рассчитано на людей с достатком, исчисляемым от медианного дохода – показатель которого, в свою очередь, растет за счет высоких зарплат тех же сотрудников Amazon. Таким образом, корпорация «просто косвенно субсидирует собственных работников через дешевые кредиты».

В прошлом году Amazon построил в Сиэтле приют для бездомных семей, и этот шаг также подвергся критике. Самый дорогой в мире бренд, чья капитализация превышает триллион долларов, платит в бюджет Сиэтла сравнительно небольшие налоги. Кроме того, жители приюта будут зависеть от инфраструктуры, которую финансирует город.