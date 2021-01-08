По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,110 млн грн и 41,484 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 34), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,35-28,36 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 84 активные заявки по доллару на сумму 71,594 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,4000 – 3 333
28,4000 – 2 222
28,3600 – 30 777
28,3500 – 15 000
28,3300 – 30 000
28,3300 – 20 000
28,3300 – 111 111
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,3300 – 20 000
28,3400 – 26 000
28,3400 – 29 000
28,3400 – 18 000
28,3400 – 20 000
28,3400 – 25 000
28,3400 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3658 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3120 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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