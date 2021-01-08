Первый рабочий день локдауна. Как работает общественный транспорт, и какие есть ограничения

В Украине 8 января начался зимний локдаун, который продлится до 24 января. Курсирование транспорта во время строгого карантина не останавливали.

Об этом пишет сайт Сегодня.

В частности, пассажирскому транспорту городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения разрешили работать с ограничениями “оранжевой” зоны – можно перевозить пассажиров в пределах количества мест для сидения.

Метро работает без ограничений по количеству мест для сидения. Маска в общественных местах, а также в транспорте, обязательна.

Харьков. За отсутствие у пассажира маски к ответственности будут привлекать его, а не водителя транспортного средства. “Водитель отвечает только за количество пассажиров, которых он впустил в салон, и если он сам без защитной маски. Пассажиров будут привлекать к административной ответственности, если они принципиально отказываются надевать маску”, – пояснила начальница Управления патрульной полиции Харьковской области Елена Стрижак

Днепр. Как рассказали в городском департаменте транспорта, с 7 по 10 января общественный транспорт работал в режиме выходного дня, а уже в понедельник, 11 января, автобусы и электротранспорт возвращаются к обычному графику работы. Планируется, что постоянно будут отслеживать пассажиропоток, чтобы понять, в каком объеме нужно работать перевозчикам. Если количество пассажиров резко уменьшится, то предприятия смогут выпускать на маршруты меньшее количество единиц транспорта или менять их класс. Например, вместо больших автобусов будут ездить маленькие.

“Водители каждое утро будут проходить температурный скрининг. Весь транспорт, как и раньше, будут ежедневно дезинфицировать”, – отметил заместитель начальника управления транспорта департамента транспорта и транспортной инфраструктуры ДГС Игорь Швецов.

Львов. Общественный транспорт работает в обычном режиме, соблюдая все карантинные ограничения. Количество единиц транспорта на маршрутах не уменьшали.

“Общественный транспорт, как автомобильный, так и железнодорожный, будет курсировать в общем порядке, соблюдая те требования, которые выдвигаются. Речь идет о масочном режиме, места для пассажиров должны быть только сидячие. То есть стоящих пассажиров не должно быть. Это общие нормы, которые сейчас существуют, они же будут действовать и на период январского локдауна. То есть представляем себе ситуацию марта прошлого года – это у нас январский локдаун, за исключением транспорта”, – прокомментировал заместитель главы Львовской ОГА Тарас Грень, сообщает Львовский портал.

Чиновник заверил, что во время строгого карантина количество общественного транспорта во Львовской области уменьшать не будут.

Кроме того, Грень уточнил, что не планируется отдельных рейдов в общественном транспорте для контроля соблюдения карантинных требований. Одднако полиция будет работать в усиленном режиме.

Справка Finance.ua:

С 8 по 24 января включительно 2021 года в Украине будут действовать усилены карантинные ограничения.

Предприниматели в основном положительно восприняли известие о датах введения локдауна. Это несмотря на то, что локдаун является опасным и убыточным для бизнеса в любое время.

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