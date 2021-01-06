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Илон Маск хочет большую часть своего состояния потратить на колонизацию Марса

Илон Маск хочет большую часть своего состояния потратить на колонизацию Марса

Илон Маск, названный самым богатым человеком в мире, имеет грандиозные планы относительно своего состояния и планирует потратить львиную долю на колонизацию Марса.

Об этом сообщает издание Business Insider.

Исследователь и предприниматель сообщил, что планирует потратить большую часть своего состояния, которое, по оценкам экспертов, составляет более 185 миллиардов долларов, на освоение и колонизацию Марса. При этом он планирует продать большую часть имущества.

“У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний”, — заявил Маск в интервью изданию.

Генеральный директор Tesla и SpaceX заявил, что ему нравится спать прямо в офисе, если там напряженная работа, а для детей он арендует дом или еще что-то придумает.

Впервые заявления о продаже имущества Маск, как сообщают СМИ, сделал еще в мае 2020 года. И с тех пор бизнесмен уже продал несколько принадлежавших ему домов.

СМИ предполагали, что свою недвижимость в Калифорнии Маск продает из-за переезда в Техас. Но теперь в интервью он заявил, что не накапливает богатство, а хочет потратить его на колонизацию Марса.

“Я думаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и многопланетным видом. И нужно много ресурсов, чтобы построить город на Марсе. Я хочу иметь возможность внести как можно больший вклад в развитие города на Марсе”, — сказал Маск.

Напомним, что ранее Илон Маск также заявлял, что хочет быть похороненным на Марсе. Кроме того, он планирует отправить на эту планету до 2050 года около миллиона людей.

По материалам УКРИНФОРМ
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