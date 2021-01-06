Илон Маск хочет большую часть своего состояния потратить на колонизацию Марса

Илон Маск, названный самым богатым человеком в мире, имеет грандиозные планы относительно своего состояния и планирует потратить львиную долю на колонизацию Марса.

Об этом сообщает издание Business Insider.

Исследователь и предприниматель сообщил, что планирует потратить большую часть своего состояния, которое, по оценкам экспертов, составляет более 185 миллиардов долларов, на освоение и колонизацию Марса. При этом он планирует продать большую часть имущества.

“У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний”, — заявил Маск в интервью изданию.

Генеральный директор Tesla и SpaceX заявил, что ему нравится спать прямо в офисе, если там напряженная работа, а для детей он арендует дом или еще что-то придумает.

Впервые заявления о продаже имущества Маск, как сообщают СМИ, сделал еще в мае 2020 года. И с тех пор бизнесмен уже продал несколько принадлежавших ему домов.

СМИ предполагали, что свою недвижимость в Калифорнии Маск продает из-за переезда в Техас. Но теперь в интервью он заявил, что не накапливает богатство, а хочет потратить его на колонизацию Марса.

“Я думаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и многопланетным видом. И нужно много ресурсов, чтобы построить город на Марсе. Я хочу иметь возможность внести как можно больший вклад в развитие города на Марсе”, — сказал Маск.

Напомним, что ранее Илон Маск также заявлял, что хочет быть похороненным на Марсе. Кроме того, он планирует отправить на эту планету до 2050 года около миллиона людей.