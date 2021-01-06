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Deutsche Bank заплатит более $130 млн для урегулирования судебного процесса в США

Deutsche Bank заплатит более $130 млн для урегулирования судебного процесса в США

Deutsche Bank согласился выплатить более $130 млн для урегулирования уголовного дела против него, включая подкуп иностранного сотрудника и манипулирование рынком драгоценных металлов.

Как сообщает NDTV, банк заключил соглашение, по которому он не будет подвергаться судебному преследованию, если не будет участвовать в аналогичных схемах в будущем. Deutsche Bank также не обязан признавать себя виновным по предъявленным обвинениям.

Дело о взяточничестве связано с незаконными платежами и указанием ложных сумм в бухгалтерских книгах и записях банка в период с 2009 по 2016 год, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.

Минюст заявил, что банк «сознательно и умышленно» вел ошибочные записи после того, как его сотрудники сговорились с саудовским консультантом с целью облегчить выплату взяток на сумму более $1 млн лицу, принимающему решение.

В деле о мошенничестве с сырьевыми товарами торговцы металлами Deutsche Bank в Нью-Йорке, Сингапуре и Лондоне в период с 2008 до 2013 года размещали поддельные торговые приказы с целью получения прибыли, обманывая других участников рынка, заявили в Минюсте, чтобы получать прибыль в течение 2 лет.

Соглашение Deutsche Bank с Министерством юстиции США было подтверждено в ходе 40-минутного дистанционного слушания в Федеральном суде в Бруклине.

«Хотя мы не можем комментировать детали решений, мы берем на себя ответственность за эти прошлые действия, которые имели место в период с 2008 по 2017 год», – говорится в заявлении официального представителя Deutsche Bank Дэна Хантера.

Он добавил, что банк сделал «существенные корректирующие действия», инвестировав более 1 млрд евро в данные, технологии и средства контроля, чтобы улучшить обучение своих сотрудников и увеличить штат сотрудников по финансовым преступлениям до более чем 1600 человек.

Крупные банки спешат прекратить свои юридические споры с Соединенными Штатами до смены администрации, отчасти потому, что они опасаются, что они могут стать объектом более жестких санкций со стороны демократов.

По материалам Mind
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