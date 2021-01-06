0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Кредиты "5-7-9": за первую неделю 2021 года выдано займов на более чем 900 миллионов

Кредиты "5-7-9": за первую неделю 2021 года выдано займов на более чем 900 миллионов

За первую неделю 2021 года было выдано кредитных займов по программе “5-7-9” на сумму более чем 900 миллионов.

Об этом сообщил премьер министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Премьер министр также отметил, что в 2021 году дешевые деньги для МСБ станут еще одним инструментом быстрого восстановления экономики и увеличения количества рабочих мест.

Напомним, Шмыгаль заявлял, что в Украине в 2021 году продолжится и расширится программа доступного кредитования под 5%, 7% или 9%. Внедрен механизм государственных портфельных гарантий для малых и средних предпринимателей, когда государство обеспечивает до 80% кредита. Также продолжают действовать налоговые каникулы для ФЛП первой группы. До июня они освобождаются от уплаты единого социального взноса.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров принял постановление об упрощении доступа к программе льготных кредитов “5-7-9%” и расширении доступа к ней в условиях карантина.
  • Дополненная программа предусматривает меры, которые являются универсальным и действенным механизмом кредитования микро-, малого и среднего бизнеса с финансовой государственной поддержкой субъектов предпринимательства независимо от сферы их деятельности.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.