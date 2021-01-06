Кредиты "5-7-9": за первую неделю 2021 года выдано займов на более чем 900 миллионов

За первую неделю 2021 года было выдано кредитных займов по программе “5-7-9” на сумму более чем 900 миллионов.

Об этом сообщил премьер министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Премьер министр также отметил, что в 2021 году дешевые деньги для МСБ станут еще одним инструментом быстрого восстановления экономики и увеличения количества рабочих мест.

Напомним, Шмыгаль заявлял, что в Украине в 2021 году продолжится и расширится программа доступного кредитования под 5%, 7% или 9%. Внедрен механизм государственных портфельных гарантий для малых и средних предпринимателей, когда государство обеспечивает до 80% кредита. Также продолжают действовать налоговые каникулы для ФЛП первой группы. До июня они освобождаются от уплаты единого социального взноса.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров принял постановление об упрощении доступа к программе льготных кредитов “5-7-9%” и расширении доступа к ней в условиях карантина.