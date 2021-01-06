Меняется алгоритм получения всех видов социальных пособий

С 1 января 2021 года заявления и документы на назначение всех видов социальных пособий и компенсаций должны приниматься уполномоченными должностными лицами исполнительных органов советов и через центры предоставления административных услуг.

Нововведение базируется на постановлении Кабинет Министров Украины № 1035 от 2020 года, которое разделяет полномочия органов власти в сфере назначения государственных выплат, пишет Новый день.

Поэтому с начала года местные управления социальной защиты населения прекращают прием граждан. Заявление для получения субсидии теперь нужно передать местной общине по почте, через официальный сайт или в приложении «Дія». Это связано с реформой децентрализации.

В территориальных общинах должны быть созданы подразделения по вопросам социальной защиты населения, которые принимают такие заявления от граждан. И не только для выплаты субсидии, а еще 67-ми других видов услуг.

Все обращения по социальным вопросам будут принимать представители территориальной общины и в цифровом формате передавать для принятия решений в соответствующие органы исполнительной власти.

На территории Херсонщины насчитывается немало лиц, которые получают те или иные выплаты из Госбюджета. Поэтому в условиях реформирования важно обеспечить непрерывный процесс предоставления всех социальных гарантий. Следовательно, первоочередной задачей является организация приема документов на назначение государственных социальных гарантий от жителей территориальных общин.

С 1 января 2021 года органы социальной защиты населения райгосадминистраций принимают от граждан документы для назначения государственных пособий, льгот, субсидий только через почту или в электронной форме. Документы принимаются должностными лицами исполнительного органа и должностными лицами центра предоставления административных услуг.

С 1 марта 2021 года заявления с необходимыми документами принимаются должностными лицами исполнительных органов советов или через ЦПАУ исключительно с формированием электронного дела.

Работа органов социальной защиты населения городских советов городов областного значения не меняется – в пределах территориальных общин, в состав которых входят территории городов областного значения, эти органы продолжают принимать документы и назначать выплаты до реформирования системы социальной защиты населения.

С 1 января 2021 года все территориальные общины должны организовать прием документов от граждан для назначения государственных выплат.

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