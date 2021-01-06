SkyUp запустит рейс Киев-Мемминген-Киев

С 30 марта 2021 года авиакомпания SkyUp начинает полетную программу Киев – Мемминген – Киев.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю: каждый вторник, четверг и субботу. Вылеты из Киева запланированы на удобное время в 10:15.

Цены на билеты:

Киев – Мемминген – от 1 963 грн без багажа.

Мемминген – Киев – от 2 086 грн без багажа.

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Баварский Мемминген – еще одно немецкое направление полетной программы SkyUp в 2021 году. Уже сейчас на официальном сайте авиакомпании открыта продажа билетов в Берлин, Гамбург, Дюссельдорф и Штутгарт.

В случае отмены рейсов из-за ограничения полетов средства в размере полной стоимости билета будут перечислены на баланс пассажира в персональном кабинете на нашем сайте. Есть также возможность вывести деньги с баланса на карту.

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