SkyUp запустит рейс Киев-Мемминген-Киев

С 30 марта 2021 года авиакомпания SkyUp начинает полетную программу Киев – Мемминген – Киев.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю: каждый вторник, четверг и субботу. Вылеты из Киева запланированы на удобное время в 10:15.
Цены на билеты:
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Баварский Мемминген – еще одно немецкое направление полетной программы SkyUp в 2021 году. Уже сейчас на официальном сайте авиакомпании открыта продажа билетов в Берлин, Гамбург, Дюссельдорф и Штутгарт.
В случае отмены рейсов из-за ограничения полетов средства в размере полной стоимости билета будут перечислены на баланс пассажира в персональном кабинете на нашем сайте. Есть также возможность вывести деньги с баланса на карту.
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