Louis Vuitton купила ювелирную компанию Tiffany, заплатив 16 миллиардов долларов

Известная сеть Louis Vuitton Moet Hennessy завершила сделку по поглощению компании Tiffany & Co, заплатив 15,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Одним из руководителей Tifanny были назначен сын владельца Louis Vuitton Олесандр Арно. Он будет отвечать за продукты и коммуникацию.

Еще два поста в топ-менеджменте Tifanny заняли работники бренда сумок Louis Vuitton.

Эксперты ожидают, что в составе новой корпорации Tiffany поменяет стратегию, оформление магазинов и работу в онлайн-сторах.