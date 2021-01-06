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Louis Vuitton купила ювелирную компанию Tiffany, заплатив 16 миллиардов долларов

Louis Vuitton купила ювелирную компанию Tiffany, заплатив 16 миллиардов долларов

Известная сеть Louis Vuitton Moet Hennessy завершила сделку по поглощению компании Tiffany & Co, заплатив 15,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Одним из руководителей Tifanny были назначен сын владельца Louis Vuitton Олесандр Арно. Он будет отвечать за продукты и коммуникацию.

Еще два поста в топ-менеджменте Tifanny заняли работники бренда сумок Louis Vuitton.

Эксперты ожидают, что в составе новой корпорации Tiffany поменяет стратегию, оформление магазинов и работу в онлайн-сторах.

По материалам НВ
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