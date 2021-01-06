Louis Vuitton купила ювелирную компанию Tiffany, заплатив 16 миллиардов долларов

Известная сеть Louis Vuitton Moet Hennessy завершила сделку по поглощению компании Tiffany & Co, заплатив 15,8 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Одним из руководителей Tifanny были назначен сын владельца Louis Vuitton Олесандр Арно. Он будет отвечать за продукты и коммуникацию.
Еще два поста в топ-менеджменте Tifanny заняли работники бренда сумок Louis Vuitton.
Эксперты ожидают, что в составе новой корпорации Tiffany поменяет стратегию, оформление магазинов и работу в онлайн-сторах.
LVMH finalise l’acquisition de Tiffany & Co.#LVMHhttps://t.co/pJCJpgbldr pic.twitter.com/QFrl8AqVym— LVMH (@LVMH) January 7, 2021
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