"Есть первые штрафы": названы проблемы украинского бизнеса из-за локдауна

Украинский бизнес уже начал получать первые штрафы за нарушение локдауна, введенного с 8 января. Иногда требования местных властей относительно усиленного карантина не совпадают с соответствующим постановлением Кабмина.

Об этом рассказала в эфире телеканала “Украина 24” руководитель департамента коммуникаций Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Оксана Миронько.

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По ее словам, механизм запущен, постановление было опубликовано 7 января поздно вечером.

“У бизнеса было буквально несколько часов для того, чтобы понять, что можно, а что нельзя продавать. Соответственно, некоторые полки просто заклеены скотчем. Это один из выходов, который удалось сделать предпринимателям”, – сказала она.

Представительница ЕБА отметила, что 8 января уже появились сообщения, что есть первые штрафы.

“Например, одна компания продавала бытовую химию, пришли проверяющие, составили протокол, наложили штраф на эту компанию. Кроме того, местные органы власти также составляют протоколы, которые не полностью соответствуют постановлению Кабмина. Это касается не только местных органов столичной власти, мы видим по другим регионам, где запрещают продажу бытовой химии, прессы. И здесь у предпринимателей возникает логичный вопрос, каким следовать документам – постановлению Кабмина или протоколам местных органов, которые запрещают”, – отметила Миронько.

По ее словам, “продавать можно не все, особенно то, что касается не продуктов питания”.

Напомним, в Украине с 8 января началось усиление карантина. На локдаун закрылись развлекательные и образовательные заведения, ТРЦ, бассейны и спортклубы.