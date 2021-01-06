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В ОАЭ построят крупнейшую в мире солнечную электростанцию

В ОАЭ построят крупнейшую в мире солнечную электростанцию

В Объединенных Арабских Эмиратах планируют построить крупнейшую в мире солнечную электростанцию. На эти цели уже выделили около $1 млрд.

Как передает edf-renouvelables.com, деньги на реализацию проекта GW Al Dhafra PV2 были перечислены французской компании EDF Renewables, которая является дочерней структурой компании EDF Group, и китайской Jinko Power HK, дочерней по отношению к компании Jinko Power Technology Co. Ltd.

По информации издания, Al Dhafra PV2 станет первой крупной СЭС, где будут использованы двусторонние солнечные панели, которые улавливают свет с обеих сторон, в том числе и отраженный от земной поверхности.

Всего на 20 квадратных километрах пустынной климатической зоны будут размещены 4 млн фотоэлектрических модулей.

Соглашение профинансировала банковская группа BNP Paribas в качестве букраннеров (организация, которая ведет книгу заявок клиентов на приобретение ценных бумаг) вместе с Bank of China, Crédit Agricole, HSBC, MUFG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и Standard Chartered в качестве уполномоченных ведущих организаторов.

“Прохождение этой важнейшей вехи позволяет сосредоточиться на месте и начать строительство. Расположенная в районе Аль-Дафра, в 35 километрах к югу от города Абу-Даби, эта солнечная станция станет крупнейшей в мире, расположенной в одном месте”, — отмечают в EDF Renewables.

Ввод в эксплуатацию солнечной электростанции Al Dhafra PV2 намечен на 2022 год.

По 20% акций проекта находятся во владении у EDF Renewables и Jinko Power HK, остальные — у местных энергооператоров TAQA и Masdar.

По материалам Дело
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