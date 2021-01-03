Шмыгаль заявил, что в 2021 году правительство расширит кредитную программу "5-7-9"

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в Украине в 2021 году продолжится и расширится программа доступного кредитования под 5%, 7% или 9%.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
“По состоянию на сейчас уже более семи с половиной тысяч различных бизнесов по всей стране получили более 17 миллиардов гривен. Внедрен механизм государственных портфельных гарантий для малых и средних предпринимателей, когда государство обеспечивает до 80% кредита. Также продолжают действовать налоговые каникулы для ФЛП первой группы. До июня они освобождаются от уплаты единого социального взноса», – отметил глава правительства.
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Кроме того, по его словам, сейчас до полумиллиона человек получили от государства единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн. Всего перечислено 3,64 млрд грн. Завершение выплат для всех состоится в ближайшие дни. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наработанные инструменты доказали свою эффективность.
«Благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тысяч рабочих мест. Только последняя программа-компенсация до восьми тысяч гривен на каждого рабочего, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тысяч работников», – сказал премьер.
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