За день до локдауна бизнес не понимает, по каким правилам придется работать

Бизнес обеспокоен ситуацией с карантинными ограничениями: 5 января на закрытом заседании правительства к товарам, разрешенным к реализации во время январского локдауна, добавили прессу и бытовую химию, но по состоянию на вечер 6 января соответствующее новое постановление Кабмина обнародовано не было.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации от 6 января.

“По информации, обнародованной в медиа, к товарам, разрешенным к реализации было добавлено прессу и бытовую химию. Однако, по состоянию на вечер 6 января соответствующее новое постановление КМУ обнародовано ни была.

В то же время, местные органы власти уже начали выдавать проколы на основе предыдущей редакции постановления. Так, например, киевская местная власть выдала протокол решения, согласно которому продажи прессы и бытовой химии, заготовка отходов – запрещена (протокол № 74 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации)”, – подчеркнули в ассоциации.

Отметим, что по состоянию на 14:50 7 января новое постановление о разрешении реализации прессы и бытовой химии не было опубликовано на Правительственном портале.

“Таким образом, за день до локдауна бизнес не понимает, по каким правилам ему все же придется работать. Более того, бизнес должен за один день провести инвентаризацию продукции, чтобы понимать, что убирать, а что оставлять на полках. Если же на полке окажется товар, который продавать нельзя, то штраф составит 17 тыс грн”, – отметили в ЕБА.

“Подобные решения отнюдь не похожи на стремление к установлению честных и прозрачных правил игры в стране. Ведь за день до локдауна бизнес оказывается в условиях, когда непонятно, за продаж какой продукции могут накладываться штрафы. А, соответственно, и не имеет возможности этого избежать.

В то же время, все же остается непонятным, почему разрешили именно продажу только бытовой химии и прессы”, – говорится в позиции Ассоциации.

В ассоциации не понимают, почему остался запрет на продажу табачных изделий, имеющихся в местах продажи продуктов питания, к которым потребители уже получили беспрепятственный доступ.

“Потери государственного бюджета от неуплаты только акцизного налога с табачных изделий составят не менее 150 млн гривен. Кроме того, здоровая логика подсказывает, что даже если эту продукцию нельзя будет купить в официальной торговой сети, то ее можно будет приобрести нелегально и здесь возникнет вопрос качества продукции, безопасности и уплаченных с нее налогов”, – подчеркивают в ЕБА.

Также отмечается, что правительство не учло потребностей пожилых людей, которые не умеют делать интернет-заказы из магазинов.

“Поэтому в этом контексте бизнес-сообщество предлагает предоставить в магазине доступ потребителям ко всему ассортименту продукции, если уж ему разрешено работать”, – утверждают в ассоциации.

“Кроме того, адресная доставка создает дополнительную финансовую нагрузку на население, а ее осуществление требует времени (до нескольких дней).

Учитывая, что Кабмином не было проинформировано население о перечне товаров, который попадет под запрет, в первые дни действия запрета потребители могут столкнуться с невозможностью приобрести товары повседневного спроса и табачные изделия”, – добавили в организации.

ЕБА обратилась к правительству с призывом максимально быстро опубликовать принятое постановление, “чтобы бизнес понимал, как ему действовать с 8 января”.

“Кроме того, КМУ следует предоставить разъяснение, которым будет пользоваться Госпродпотребслужба, о том, какие товары можно реализовывать, чтобы понимать, какими товарами можно торговать и не было неаргументированных штрафов для легального бизнеса.