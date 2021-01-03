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Налоги за квартиры: кому придется отдать больше двух тысяч

Налоги за квартиры: кому придется отдать больше двух тысяч

Украинцы, которые имеют квартиры площадью от 60 квадратов и дома от 120 квадратов, до 1 июля получат квитанции с суммой налога на недвижимость. Те, кто превысил “норму” недвижимости более чем на 28,2 квадрата, должны будут заплатить от двух тысяч гривен.

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Это следует из 266-й статьи Налогового кодекса. Важно заметить, что местная власть имеет право смягчить норму, например, брать налог с квартир площадью от 70 квадратов. Однако большинство властей на такой шаг не решаются. Максимальная ставка налога – 1,5% от минималки за прошлый год за каждый квадратный метр жилья, который превышает норму. В этом году – 70,8 грн.

Пример. Если у вас есть квартира площадью в 85 квадратных метров, оплатить нужно 25 квадратов (1770 грн). Если же квартира площадью 310 квадратов, то оплатить нужно 250 квадратов (17,7 тыс. грн) и дополнительно внести в бюджет 25 тыс. грн.

В 2021-м нужно будет заплатить за 2020-й. Каждому владельцу “лишней” недвижимости придет квитанция (до 1 июля). С момента вручения квитанции дают 60 дней для уплаты налога.

Физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).

Справка Finance.ua:

  • Прогноз цен на жилье: в 2021 году рост цен на жилье неизбежен и может произойти по разным сценариям.
  • В течение 2020 года наиболее заметно выросли цены в эконом-классе. Меньше всего увеличилась средняя стоимость комфорт-класса. Эконом-класс: квартиры эконом-класса в Киеве подорожали на 38,67%; в декабре 2019 эконом-класс стоил 16 714 грн за квадрат. В марте зарегистрировали резкий скачок на 17,02%. В июле зафиксировали первый за год спад – на 3,91%; зимой 2019-2020 максимальная цена держалась на уровне 28 000 грн/кв. м.

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По материалам Обозреватель
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