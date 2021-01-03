Налоги за квартиры: кому придется отдать больше двух тысяч

Украинцы, которые имеют квартиры площадью от 60 квадратов и дома от 120 квадратов, до 1 июля получат квитанции с суммой налога на недвижимость. Те, кто превысил “норму” недвижимости более чем на 28,2 квадрата, должны будут заплатить от двух тысяч гривен.
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Это следует из 266-й статьи Налогового кодекса. Важно заметить, что местная власть имеет право смягчить норму, например, брать налог с квартир площадью от 70 квадратов. Однако большинство властей на такой шаг не решаются. Максимальная ставка налога – 1,5% от минималки за прошлый год за каждый квадратный метр жилья, который превышает норму. В этом году – 70,8 грн.
Пример. Если у вас есть квартира площадью в 85 квадратных метров, оплатить нужно 25 квадратов (1770 грн). Если же квартира площадью 310 квадратов, то оплатить нужно 250 квадратов (17,7 тыс. грн) и дополнительно внести в бюджет 25 тыс. грн.
В 2021-м нужно будет заплатить за 2020-й. Каждому владельцу “лишней” недвижимости придет квитанция (до 1 июля). С момента вручения квитанции дают 60 дней для уплаты налога.
Физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).
Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).
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