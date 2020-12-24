Прогноз цен на жилье в 2021 году

Рост цен на жилье в 2021 году неизбежен и может произойти по разным сценариям.
Об этом сообщил председатель правления The WALL-Ukraine Виталий Грусевич на своей странице в Фейсбук.
“Обычно при стабильной экономической и политической ситуации в первый квартал цены относительно неизменны, а до конца года они повышаются, и такое колебание средней стоимости квадратного метра составляет от 10 до 15%. Многое зависит от курса доллара, который как-никак влияет на цены материалов, что отражается на стоимости самого строительства. Не менее важным является и сам спрос, который может существенно скорректировать цены, что и объясняет неоднозначное подорожание в отношении регионов”, – написал Виталий Грусевич, председатель правления The WALL-Ukraine.
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Он отмечает, из-за неопределенности ситуации с коронавирусом обычно трудно делать какие-либо прогнозы относительно цен на жилье в следующем году. Однако несмотря на это, качественное жилье всегда будет дорогим и в дальнейшем будет подниматься в цене, особенно там, где ответственный девелопер позаботился о важных составляющих для комфортного проживания: концепция здания, материалы, необходимая социальная инфраструктура, благоустройство и безопасность и тому подобное.
По словам Виталия Грусевича, у проектов на высокой стадии готовности есть большая вероятность поднять цены в следующем году.
“Потому что большинству покупателей хочется гарантий, и они стали присматривать объекты с готовностью 50% (готовая коробка) или уже на этапе его завершения. Кстати, в этом году уже имеем реакцию на такую тенденцию. Девелоперы максимально оттягивают начало продаж для достижения более высокой цены, появились проекты с продажей исключительно готового жилья», – комментирует председатель правления The WALL-Ukraine.
Учитывая текущую ситуацию, качество проектных решений, степень готовности здания и надежность застройщика станут решающими факторами для покупателей в принятии решения приобрести жилье в следующем году, подытожил Виталий Грусевич.
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