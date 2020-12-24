Прогноз цен на жилье в 2021 году

Рост цен на жилье в 2021 году неизбежен и может произойти по разным сценариям.

Об этом сообщил председатель правления The WALL-Ukraine Виталий Грусевич на своей странице в Фейсбук.

“Обычно при стабильной экономической и политической ситуации в первый квартал цены относительно неизменны, а до конца года они повышаются, и такое колебание средней стоимости квадратного метра составляет от 10 до 15%. Многое зависит от курса доллара, который как-никак влияет на цены материалов, что отражается на стоимости самого строительства. Не менее важным является и сам спрос, который может существенно скорректировать цены, что и объясняет неоднозначное подорожание в отношении регионов”, – написал Виталий Грусевич, председатель правления The WALL-Ukraine.

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Он отмечает, из-за неопределенности ситуации с коронавирусом обычно трудно делать какие-либо прогнозы относительно цен на жилье в следующем году. Однако несмотря на это, качественное жилье всегда будет дорогим и в дальнейшем будет подниматься в цене, особенно там, где ответственный девелопер позаботился о важных составляющих для комфортного проживания: концепция здания, материалы, необходимая социальная инфраструктура, благоустройство и безопасность и тому подобное.

По словам Виталия Грусевича, у проектов на высокой стадии готовности есть большая вероятность поднять цены в следующем году.

“Потому что большинству покупателей хочется гарантий, и они стали присматривать объекты с готовностью 50% (готовая коробка) или уже на этапе его завершения. Кстати, в этом году уже имеем реакцию на такую тенденцию. Девелоперы максимально оттягивают начало продаж для достижения более высокой цены, появились проекты с продажей исключительно готового жилья», – комментирует председатель правления The WALL-Ukraine.

Учитывая текущую ситуацию, качество проектных решений, степень готовности здания и надежность застройщика станут решающими факторами для покупателей в принятии решения приобрести жилье в следующем году, подытожил Виталий Грусевич.

Справка Finance.ua:

В течение 2020 года наиболее заметно выросли цены в эконом-классе. Меньше всего увеличилась средняя стоимость комфорт-класса. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра DOM .RIA. Эконом-класс: квартиры эконом-класса в Киеве подорожали на 38,67%; в декабре 2019 эконом-класс стоил 16 714 грн за квадрат. В марте зарегистрировали резкий скачок на 17,02%. В июле зафиксировали первый за год спад – на 3,91%; зимой 2019-2020 максимальная цена держалась на уровне 28 000 грн/кв. м. Весной выросла сразу на 25% до 35 000; минимальная стоимость в 2020 колебалась в пределах 12-21 тысячи.

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