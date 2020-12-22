Рынок недвижимости: что изменилось в "штормовом" 2020-м

В 2020 году у украинского рынка недвижимости были все предпосылки к очередному кризису.

Об этом пишет Стройпортал.

Украинский рынок недвижимости за его почти 30 лет существования штормило не раз.

К таким случаям можно отнести:

период становления 90-х, когда отсутствовали какие-либо правила рынка;

расцвет рынка в «нулевых» годах, с безграничными кредитам всех банков как строительной отрасли, так и инвесторов рынка. К тому же множество самовольных строек, разрешение на которые застройщики получали вместе с введением домов в эксплуатацию. Продажа более 50% квартир в доме – на этапе котлована за первые 3-6 мес. со старта продаж;

кризис 2008 года, при котором строители понесли наибольшие потери и многие компании стали банкротами, «достопримечательности» недостроев стоят и до сих пор и напоминают о рисках инвестирования в первичный рынок недвижимости;

хаос 2013-2015 гг., с одной стороны, период стабилизации рынка, с другой – дефицит средств и низкий спрос на рынке. Уход с рынка известных застройщиков и выход на авансцену новых;

относительную пятилетнюю стабильность 2015-2020 годов, период, когда появились как новые застройщики, так и новые масштабные проекты.

В этом году рынок впервые почувствовал, что такое пандемия, в марте. Первый и пока единственный в Украине локдаун принес множество проблем застройщикам.

Первичный рынок недвижимости столкнулся с такими проблемами:

Отделы продаж резко потеряли посетителей как потенциальных покупателей, что повлекло уменьшение денежных поступлений в строительный бюджет расходов.

Застройщики были не готовы работать с покупателями в онлайн режиме. Срочно были разработаны электронные коммуникационные инструменты общения продавцов и покупателей.

Современный уровень развития IT позволил быстро переформатироваться большинству застройщиков, и начать предоставлять онлайн услуги. Технологии удаленного общения, 3D модели архитектурных пространственных и объемных решений были уже готовы и ими нужно было лишь воспользоваться.

А у остальных 30% застройщиков возникли временные трудности с финансированием строительных работ. На фоне того, что банки до сих пор не кредитуют застройщиков, они были вынуждены минимизировать свои работы и экономно использовать имеющиеся финансовые ресурсы.

Новые стандарты качества жилья. Антивирусная безопасность и возможность к самоизоляции стали весенним и, возможно, в будущем обязательными трендами новых планировочных решений. Термины коворкинг и коливинг стали малоприменимыми. Однако, строительный рынок – это не та отрасль, которая стремительно и динамично может меняться. От новых тенденций до воплощения в жизнь должно пройти 3-5 лет. Но наиболее устрашающей для рынка весной была неопределенность. Никто не знал сроки и каким образом закончится весенний карантин. Никто не мог смоделировать последствий и глубины кризиса.

Вторичный рынок тоже почувствовал резкое снижение спроса, особенно арендный рынок. К нему добавился отток съемщиков жилья из крупных городов. Арендодатели были вынуждены идти на мега-скидки в вопросах арендных плат. Чтобы не простаивать пустыми, около 25-30% дешевого жилья на период весеннего карантина сдавались всего лишь за сумму, покрывающую коммунальные платежи.

В весенне-летний период 2020 рынок загородного жилья испытал настоящий бум. Аренда на частные дома и дачи выросла в 3-5 раз. Спрос превзошел прошлогодний в разы. Однако в июне спрос вернулся на уровень прошлого 2019 года. Карантинные весенние затруднения были слишком краткосрочны и не успели дать толчок загородному частному строительству.

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