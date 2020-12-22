Рынок недвижимости: что изменилось в "штормовом" 2020-м

В 2020 году у украинского рынка недвижимости были все предпосылки к очередному кризису.
Об этом пишет Стройпортал.
Украинский рынок недвижимости за его почти 30 лет существования штормило не раз.
К таким случаям можно отнести:
В этом году рынок впервые почувствовал, что такое пандемия, в марте. Первый и пока единственный в Украине локдаун принес множество проблем застройщикам.
Первичный рынок недвижимости столкнулся с такими проблемами:
Современный уровень развития IT позволил быстро переформатироваться большинству застройщиков, и начать предоставлять онлайн услуги. Технологии удаленного общения, 3D модели архитектурных пространственных и объемных решений были уже готовы и ими нужно было лишь воспользоваться.
А у остальных 30% застройщиков возникли временные трудности с финансированием строительных работ. На фоне того, что банки до сих пор не кредитуют застройщиков, они были вынуждены минимизировать свои работы и экономно использовать имеющиеся финансовые ресурсы.
Новые стандарты качества жилья. Антивирусная безопасность и возможность к самоизоляции стали весенним и, возможно, в будущем обязательными трендами новых планировочных решений. Термины коворкинг и коливинг стали малоприменимыми. Однако, строительный рынок – это не та отрасль, которая стремительно и динамично может меняться. От новых тенденций до воплощения в жизнь должно пройти 3-5 лет. Но наиболее устрашающей для рынка весной была неопределенность. Никто не знал сроки и каким образом закончится весенний карантин. Никто не мог смоделировать последствий и глубины кризиса.
Вторичный рынок тоже почувствовал резкое снижение спроса, особенно арендный рынок. К нему добавился отток съемщиков жилья из крупных городов. Арендодатели были вынуждены идти на мега-скидки в вопросах арендных плат. Чтобы не простаивать пустыми, около 25-30% дешевого жилья на период весеннего карантина сдавались всего лишь за сумму, покрывающую коммунальные платежи.
В весенне-летний период 2020 рынок загородного жилья испытал настоящий бум. Аренда на частные дома и дачи выросла в 3-5 раз. Спрос превзошел прошлогодний в разы. Однако в июне спрос вернулся на уровень прошлого 2019 года. Карантинные весенние затруднения были слишком краткосрочны и не успели дать толчок загородному частному строительству.
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