Вступили в силу новые правила вызова: когда теперь приедет скорая

С 1 января скорая помощь в Украине будет работать по обновленным правилам. Такое решение принял Кабинет Министров еще в декабре минувшего года. Так, вызовы поделили на четыре категории: критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные.

Чиновники надеются, что таким образом удастся быстрее добираться к гражданам, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи.

Критические вызовы. На них медики должны реагировать в первую очередь, а скорая должна прибыть по адресу в течение 10 минут. К критическим вызовам относятся случаи, когда человек не дышит, находится без сознания, у него сильное кровотечение.

Экстренные вызовы. Скорая обязана приехать не позже, чем за 20 минут. Например, когда у человека есть признаки инсульта или появилась внезапная боль в животе, грудной клетке, что может быть признаком внутреннего кровотечения или сердечного приступа и может привести к резкому ухудшению состояния, если не оказать помощь.

Неэкстренные вызовы. Речь о тех случаях, когда человек нуждается в осмотре врача. Например, сильно повышенное давление, подозрение на пневмонию. В таких ситуациях может помочь и семейный доктор, но если его нет (выходные дни или ночь), то в таком случае должна приехать скорая.

Непрофильные вызовы. Ситуации, когда диспетчер скорой помощи сам может дать советы: что делать и куда обратиться, или даже пригласить к телефону врача бригады скорой, который даст совет. Например, это может быть укус клеща, или даже перелом, или высокая температура. В таком случае посоветуют ехать в травмпункт или обратиться к семейному доктору.

Как работает скорая помощь по-новому. “Я занимаюсь ремонтами. И во время работы неудачно упал с лестницы. Получил перелом руки в двух местах. Скорая не приехала, сказали, чтобы добирался до травмпункта теперь сам. Пришлось вызывать такси и с адской болью добираться до больницы”, – рассказывает киевлянин Сергей Приходько.

А супружеская пара в Киеве вызвала бригаду скорой. “У мужа был коронавирус, он уже начал задыхаться. Приехали врачи, послушали его. Я попросила заодно прослушать и меня, потому что тоже кашель, вполне возможно и пневмония. Но они отказались. Сказали, что по новым правилам у них на одного пациента только одна бригада. Так что же мне теперь вторую скорую вызывать? Даже за деньги не согласились. Плату взяли только за то, чтобы подыскать мужу хорошую больницу, где есть кислород и лекарства”, – жалуется киевлянка.

Новые правила проблем не решают?

Руководитель профсоюза работников скорой помощи из Запорожья, директор одной из подстанций Анатолий Сидоренко говорит, что сейчас все решения о том, экстренный это вызов или критический – принимают диспетчеры.

“У них есть специальный перечень вопросов, которые они задают тому, кто вызывает бригаду. И они уже определяют категорию срочности. Действительно, критический вызов – это когда человек не дышит, туда мы должны доехать за 10 минут. На самом деле доедем, как получится. Потому чтобы выполнить указание власти, нужно было сначала все для этого подготовить”, – говорит Сидоренко.

По его словам, в Украине сейчас не хватает автомобилей скорой помощи, а часть из имеющихся уже давно прожили свой срок эксплуатации. В прошлом году власти обещали купить 400 машин скорой помощи, из обещанного не выполнили ничего, программу свернули.

“Кроме машин не хватает и водителей. Потому что зарплату им никто не повысил, их даже лишили 40% надбавки за интенсивность работы. Мы стараемся как-то из сэкономленного фонда зарплаты нашим водителям доплачивать, а что в других областях – не знаю”, – говорит Сидоренко.