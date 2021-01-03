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Провалили 20% тендеров: в Минздраве считают неэффективной деятельность ГП "Медзакупки"

Провалили 20% тендеров: в Минздраве считают неэффективной деятельность ГП "Медзакупки"

Министерство здравоохранения по итогам 2020 года считает неэффективной деятельность ГП “Медзакупки”, ведь оно провалило 103 тендеры на закупку лекарств.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

“Минздрав по результатам 2020 года считает деятельность этого предприятия неэффективной. У него есть одна функция, которая называется “за средства, полученные от государства, провести соответствующие закупки” – купить важные для страны лекарства. Они являются дорогостоящими и закупаются централизованно”, – сказал Степанов.

По его словам, в 2020 году министерством было поручено ГП “Медзакупки” провести закупки по 483 позициям лекарственных средств. По состоянию на 31 декабря 2020 года, тендеры по 103 позициям с 483 было провалено, то есть 20% от общего количества.

“Среди них препараты для пациентов с онкологией, включая препараты для лечения онкологии у детей. Это препараты для лечения кардиозаболеваний. По кардиогруппе практически все было провалено”, – добавил Степанов.

Он отметил, что Минздрав перестрахуется и будет закупать эти лекарства из других источников.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины инициировало внедрение передовых технологий в формировании номенклатуры медицинских закупок по лучшим мировым стандартам. Отныне предпочтение будут предоставлять тем лекарственным средствам, которые будут охватывать большее количество пациентов, будут иметь высокую эффективность и добавленную стоимость жизни.

По материалам УНН
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