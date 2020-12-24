Стало известно, сколько Украина за год купила трамваев и троллейбусов

Всего в 2020 году Украина закупила 400 троллейбусов и трамваев для городской инфраструктуры. При этом часть купленного транспорта уже была в эксплуатации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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“За прошлый год в систему городского общественного транспорта Украины поступило: 337 троллейбусов и 49 трамваев, из которых 40 – вагоны, которые уже были в использовании”, – написал Омелян.

Как он отметил, 82% новых троллейбусов было приобретено на средства международных финансовых организаций (преимущественно кредитные линии ЕБРР и ЕИБ, которые были запущены в 2015 году для модернизации электрического муниципального транспорта).

За счет городских бюджетов через систему “ПроЗорро” было приобретено 34 новых троллейбуса. Также в столицу поступили два новых трамвая польского производителя Pesa.

Экс-министр подчеркнул, что 70% троллейбусов на украинском рынке изготовлены в Беларуси или с использованием белорусских машинокомплектов.

При этом Омелян отметил, что отечественные производители троллейбусов “Электрон” и “Эталон” поставляли свою продукцию только во Львов (“Электрон”) и Чернигов (“Эталон”).

Броварской производитель “Политехносервис”, который пока выпускает троллейбусы на базе белорусских кузовов МАЗ-203, в 2020 году кроме Винницы начал поставлять троллейбусы в Харьков.

Украинский производитель трамваев “Татра-Юг” отгрузил 7 трамвайных вагонов в Египет, завершив выполнение заказа на 15 вагонов.

Омелян считает, что для того, чтобы украинские города могли в течение следующих 5-10 лет заменить 20 тысяч троллейбусов и купить около 10 тысяч трамваев, нужно: разработать план финансовой помощи местным бюджетам в виде длинной и дешевой кредитной линии, лизинга или государственной программы; помочь украинским предприятиям при поддержке мировых производителей развернуть полноценное производство муниципальной техники.

“В Украине есть все необходимое для того, чтобы по нашими городам ездил современный электрический общественный транспорт. Нужно только, чтобы для государства в приоритете было развитие отечественного производства, а не создание красивых и пустых телевизионных картинок”, – написал Омелян.

По его мнению, устаревший транспорт в украинских городах может увеличить выбросы вредных веществ в воздух и негативно влиять на скорость движения.