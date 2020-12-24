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"Доступные кредиты 5-7-9%": объемы займов достигли 17,4 миллиарда

"Доступные кредиты 5-7-9%": объемы займов достигли 17,4 миллиарда

С начала программы “Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки выдали 7575 займов на общую сумму в 17,4 млрд грн, за последнюю неделю – 417 кредитов на 908,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“С момента старта Программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки уже выдали 7575 займов на общую сумму в 17,4 миллиарда гривен. Из них 10,823 млрд гривен были выданы в качестве рефинансирования полученных займов, 3,367 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 3,259 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%”, – говорится в сообщении.

190,5 миллиона гривен от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 217,6 миллионов гривен – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 500,6 миллиона гривен.


Инфографика: Минфин

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров принял постановление об упрощении доступа к программе льготных кредитов “5-7-9%” и расширении доступа к ней в условиях карантина.
  • Дополненная программа предусматривает меры, которые являются универсальным и действенным механизмом кредитования микро-, малого и среднего бизнеса с финансовой государственной поддержкой субъектов предпринимательства независимо от сферы их деятельности.

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По материалам Finance.UA
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