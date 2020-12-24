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Итоги 2020-го: в каких странах зафиксирован рекордный рост цен на золото

Итоги 2020-го: в каких странах зафиксирован рекордный рост цен на золото

Под занавес 2020 года стоимость «желтого металла» составила $1898. В европейской валюте цена унции золота достигла €1554.

Так, по последним подсчетам, по итогам прошлого года рост стоимости золота в американской валюте составил 24%, а в европейской – 14%.

Рост цены «желтого металла» в некоторых странах эксперты называют «взрывным». Так, в Венесуэле за 12 месяцев стоимость унции золота поднялась на 3020% и превысила 2 млн боливаров.

В Аргентине по состоянию на 31 декабря драгметалл подорожал на 76% (по сравнению с прошлогодними показателями), в Бразилии – на 62%, а в Турции – на 56%.

В Соединенных Штатах стоимость золота в прошлом году выросла на 24%, в Британии – на 21%, в КНР – на 17%, а в Еврозоне – на 14%.

Аналитики Goldman Sachs ожидают дальнейшего роста золотых котировок и прогнозируют повышение цен в 2021 году до $2300 за унцию. Эксперты Capital Economics, в свою очередь, ставят на то, что стоимость металла в текущем году будет находиться на уровне $1900, а стратеги Morgan Stanley ожидают падения цен на золото по мере нормализации финансовых рынков.

Что же касается серебра, то данный актив по итогам 2020-го подорожал на 46% (в долларах) и на 36% (в евро): стоимость металла к концу прошлого года достигла отметки $26,39 (или €21,61) за унцию.

Отметим также, что, согласно данным НБУ, 1 грамм золота в Украине сегодня стоит 1 710.4491 гривен, грамм серебра оценивается в 23.9263 гривен, стоимость платины зафиксировалась на отметке 971.0647 грн/грамм, а палладия – 2 131.2573 грн/грамм.

По материалам ua-banker
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