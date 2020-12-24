Итоги 2020-го: в каких странах зафиксирован рекордный рост цен на золото

Под занавес 2020 года стоимость «желтого металла» составила $1898. В европейской валюте цена унции золота достигла €1554.
Так, по последним подсчетам, по итогам прошлого года рост стоимости золота в американской валюте составил 24%, а в европейской – 14%.
Рост цены «желтого металла» в некоторых странах эксперты называют «взрывным». Так, в Венесуэле за 12 месяцев стоимость унции золота поднялась на 3020% и превысила 2 млн боливаров.
В Аргентине по состоянию на 31 декабря драгметалл подорожал на 76% (по сравнению с прошлогодними показателями), в Бразилии – на 62%, а в Турции – на 56%.
В Соединенных Штатах стоимость золота в прошлом году выросла на 24%, в Британии – на 21%, в КНР – на 17%, а в Еврозоне – на 14%.
Аналитики Goldman Sachs ожидают дальнейшего роста золотых котировок и прогнозируют повышение цен в 2021 году до $2300 за унцию. Эксперты Capital Economics, в свою очередь, ставят на то, что стоимость металла в текущем году будет находиться на уровне $1900, а стратеги Morgan Stanley ожидают падения цен на золото по мере нормализации финансовых рынков.
Что же касается серебра, то данный актив по итогам 2020-го подорожал на 46% (в долларах) и на 36% (в евро): стоимость металла к концу прошлого года достигла отметки $26,39 (или €21,61) за унцию.
Отметим также, что, согласно данным НБУ, 1 грамм золота в Украине сегодня стоит 1 710.4491 гривен, грамм серебра оценивается в 23.9263 гривен, стоимость платины зафиксировалась на отметке 971.0647 грн/грамм, а палладия – 2 131.2573 грн/грамм.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько построено школ и садиков в Киеве за последние годы и какие планы на 2021 годВчера, 21:10 - 816 11
Потеряют ли украинцы деньги - "Слуга народа" оценила риски пенсионной реформы12 ч. назад - 2710 8
За год гривна обесценилась на 19%6 ч. назад - 1011 5
Нацбанк запустил интернет-магазин по продаже памятных монетВчера, 17:35 - 1171 4
Huawei построит свой первый европейский завод во Франции18 ч. назад - 565 3
НБУ с 1 июля ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов11 ч. назад - 5675
Какой курс гривны прогнозируют банкиры до конца 2021 годаВчера, 19:45 - 3554 1
Потеряют ли украинцы деньги - "Слуга народа" оценила риски пенсионной реформы12 ч. назад - 2710 8
Налогообложение дивидендов: каких изменений ждать в этом году9 ч. назад - 2437
Goldman Sachs ухудшил прогноз по доллару: чего ожидать в 2021-м5 ч. назад - 1808
Tesla поставила новый рекордПозавчера, 10:58 - 908
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1378 2
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 729
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 5546 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 7931 2