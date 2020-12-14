0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 97 0

Запуск е-билетов в маршрутках Киева отложили еще на полгода

Запуск е-билетов в маршрутках Киева отложили еще на полгода

Обязательное внедрение электронной системы учета оплаты проезда в городском транспорте Киева отложили еще на полгода. Его планируют запустить в июле 2021-го.

Об этом сказано в распоряжении КГГА № 2079 от 30 декабря 2020 года.

Согласно приказу Департамента транспортной инфраструктуры, все перевозчики, независимо от формы собственности, которые работают в Киеве на городских автобусных маршрутах, должны были внедрить е-билеты с 1 июля 2020 года.

Читайте также: В Украине взлетят цены на проезд: когда и сколько придется платить

Потом это отсрочили до конца 2020 года. Теперь внедрение обязательного электронного билета в маршрутках перенесли с 1 января 2021 года на 1 июля этого же года.

Введение электронного билета аргументируют тем, что это поможет избежать нецелевого использования бюджетных средств, уменьшит оборот наличных на транспортных предприятиях, учет пассажиров, в том числе льготных категорий, поможет организовать трафик и лучше определит суммы компенсаций перевозчикам.

Планируется, что за проезд в общественном транспорте можно будет рассчитаться:

  • KyivSmartCard;
  • картой метро (в метрополитене, до 31 марта 2021 года);
  • бесконтактной банковской картой любой платежной системы (на желтых турникетах метро);
  • мобильные приложения Google Pay, Apple Pay или KyivSmartCard;
  • бумажным или электронным разовым билетом с QR-кодом.

Купить электронный билет можно:

  • в мобильном приложении по этой ссылке
  • в Т-киосках на остановках общественного транспорта.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.