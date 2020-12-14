Запуск е-билетов в маршрутках Киева отложили еще на полгода

Обязательное внедрение электронной системы учета оплаты проезда в городском транспорте Киева отложили еще на полгода. Его планируют запустить в июле 2021-го.

Об этом сказано в распоряжении КГГА № 2079 от 30 декабря 2020 года.

Согласно приказу Департамента транспортной инфраструктуры, все перевозчики, независимо от формы собственности, которые работают в Киеве на городских автобусных маршрутах, должны были внедрить е-билеты с 1 июля 2020 года.

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Потом это отсрочили до конца 2020 года. Теперь внедрение обязательного электронного билета в маршрутках перенесли с 1 января 2021 года на 1 июля этого же года.

Введение электронного билета аргументируют тем, что это поможет избежать нецелевого использования бюджетных средств, уменьшит оборот наличных на транспортных предприятиях, учет пассажиров, в том числе льготных категорий, поможет организовать трафик и лучше определит суммы компенсаций перевозчикам.

Планируется, что за проезд в общественном транспорте можно будет рассчитаться:

KyivSmartCard;

картой метро (в метрополитене, до 31 марта 2021 года);

бесконтактной банковской картой любой платежной системы (на желтых турникетах метро);

мобильные приложения Google Pay, Apple Pay или KyivSmartCard;

бумажным или электронным разовым билетом с QR-кодом.

Купить электронный билет можно:

в мобильном приложении по этой ссылке

в Т-киосках на остановках общественного транспорта.

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