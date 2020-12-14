0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Как досрочно прекратить самоизоляцию после новогодних путешествий за границу: ЦОЗ обнародовал инструкцию

Как досрочно прекратить самоизоляцию после новогодних путешествий за границу: ЦОЗ обнародовал инструкцию

В Центре общественного здоровья Минздрава напомнили алгоритм досрочного прекращения самоизоляции после возвращения из новогодних путешествий из-за рубежа.

Как сообщается на странице ЦОЗ в Facebook, сначала необходимо сделать ПЦР-тест в одной из лабораторий, которая имеет доступ к электронной системе ЦОЗ.

Отмечается, что лаборатории, которые не имеют доступа к системе, не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение “Дій вдома”.

После этого данные о негативном результате лаборатория вносит самостоятельно.

“Любые сведения об отрицательном результате ПЦР-тестирования, присланные на почту, сообщением в соцсетях, предоставленные по телефону и т. д, в работу не принимают. Результат исследования лаборатория должна ввести в электронную базу данных”, – пояснили в ЦОЗ.

Уточняется, что номер телефона должен соответствовать номеру, для которого активировано приложение “Дій вдома”, и должен быть записан в правильном формате.

В то же время допускается и иностранный номер.

За корректность и оперативность внесения данных отвечают лаборатории, осуществляющие тестирование.

Впоследствии данные электронной платформы синхронизируются с сервисом “Дій вдома”, это происходит автоматически каждый час и без выходных.

“Центр общественного здоровья не обрабатывает данные в ручном режиме! По всем вопросам относительно ввода или редактирования данных необходимо обращаться в лабораторию, которая выполнила тестирование. По всем вопросам о работе “Дій вдома” обращайтесь в Министерство цифровой трансформации, которое является администратором приложения. По вопросам порядка пересечения границы обращайтесь в Государственную пограничную службу Украины”, – отметили в ЦОЗ.

За дополнительной информацией украинцы могут обратиться в отдел организации лабораторной работы ЦОЗ по номеру: 044 294 64 99.

В случае, если граждане имеют отрицательный тест ПЦР, выполненный за рубежом (есть информация на английском или украинском), но пограничники все же заставили установить приложение “Дій вдома”, необходимо отправить запрос в ЦОЗ на адрес contact@phc.org.ua.


Инфографика: ЦОЗ

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.