Как досрочно прекратить самоизоляцию после новогодних путешествий за границу: ЦОЗ обнародовал инструкцию

В Центре общественного здоровья Минздрава напомнили алгоритм досрочного прекращения самоизоляции после возвращения из новогодних путешествий из-за рубежа.
Как сообщается на странице ЦОЗ в Facebook, сначала необходимо сделать ПЦР-тест в одной из лабораторий, которая имеет доступ к электронной системе ЦОЗ.
Отмечается, что лаборатории, которые не имеют доступа к системе, не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение “Дій вдома”.
После этого данные о негативном результате лаборатория вносит самостоятельно.
“Любые сведения об отрицательном результате ПЦР-тестирования, присланные на почту, сообщением в соцсетях, предоставленные по телефону и т. д, в работу не принимают. Результат исследования лаборатория должна ввести в электронную базу данных”, – пояснили в ЦОЗ.
Уточняется, что номер телефона должен соответствовать номеру, для которого активировано приложение “Дій вдома”, и должен быть записан в правильном формате.
В то же время допускается и иностранный номер.
За корректность и оперативность внесения данных отвечают лаборатории, осуществляющие тестирование.
Впоследствии данные электронной платформы синхронизируются с сервисом “Дій вдома”, это происходит автоматически каждый час и без выходных.
“Центр общественного здоровья не обрабатывает данные в ручном режиме! По всем вопросам относительно ввода или редактирования данных необходимо обращаться в лабораторию, которая выполнила тестирование. По всем вопросам о работе “Дій вдома” обращайтесь в Министерство цифровой трансформации, которое является администратором приложения. По вопросам порядка пересечения границы обращайтесь в Государственную пограничную службу Украины”, – отметили в ЦОЗ.
За дополнительной информацией украинцы могут обратиться в отдел организации лабораторной работы ЦОЗ по номеру: 044 294 64 99.
В случае, если граждане имеют отрицательный тест ПЦР, выполненный за рубежом (есть информация на английском или украинском), но пограничники все же заставили установить приложение “Дій вдома”, необходимо отправить запрос в ЦОЗ на адрес contact@phc.org.ua.
Инфографика: ЦОЗ
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