В Украине взлетят цены на проезд: когда и сколько придется платить

В Украине после январского локдауна проезд в транспорте может подорожать в 1,5 раза. О таком намерении уже заявили некоторые перевозчики. К примеру, в Киеве транспортные компании анонсировали рост цен с 8 до 12 грн.

Цены могут увеличиться весной 2021-го. Проезд в киевских маршрутках может подорожать до 12 грн уже в первом квартале 2021-го года, рассказал генеральный директор компании “Транс Групп” Владимир Назаренко. Его предприятие владеет 13 городскими и междугородними маршрутами.

Для повышения цен есть несколько причин:

количество пассажиров из-за карантина упало на 40-50%;

перевозчиков обязали бесплатно перевозить дополнительных льготников;

маршрутчики должны установить валидаторы для единого билета.

“Мы вели переговоры с властями, чтобы нам компенсировали убытки, связанные с перевозкой льготных категорий пассажиров и первым локдауном. Но до этого времени переговоры успехом не увенчались, – говорит Владимир Назаренко. – Также у нас есть обязательства по обновлению подвижного состава. Мы обратились к властям, чтобы нам перенесли сроки закупок состава ближе к дате окончания карантина, но и в этом нам отказали. Плюс ко всему в скором времени мы должны установить валидаторы (устройство для проверки проездных документов. – Ред.) для единого билета”.

Одни только валидаторы, по словам Назаренко, обойдутся в 50-60 тыс. грн на автобус (маршрутку). В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области уверены: необходимость повышения цен действительно назрела. Но поднимать этот вопрос будут в начале февраля, а это значит, что цена может увеличиться не раньше марта.

“В январе это будет фактически работа в убыток, – говорит глава Ассоциации Игорь Моисеенко. – Часть предприятий опять закроются, возить не будет кого. Продержимся этот период, подсчитаем убытки, разработаем обоснование тарифа. Будем стараться не поднимать цену. Но если поднимать, то несущественно, в среднем до 10 грн”.

По закону организацией пассажирских перевозок занимаются органы местного самоуправления. Это значит, что цену на перевозки также должны устанавливать, или хотя бы согласовывать, в органах местной власти. Но в пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили, что цену на перевозки в маршрутках они не регулируют, а частные перевозчики, согласно условиям договоров, должны лишь заранее сообщать им о пересмотре тарифов.

Где и как повышают цены: регионы опережают столицу. Рост стоимости проезда грозит не только Киеву. Перевозчики Сум еще 10-го декабря обратились к местной власти с просьбой поднять цену проезда на период карантина. Согласно ограничениям, можно перевозить пассажиров только на сидячих местах, соответственно – прибыль меньше. Сейчас проезд в маршрутках в городе стоит 7 грн, а перевозчики хотят – 9.

В некоторых городах карантин уже существенно повлиял на стоимость проезда. К примеру, в Черновцах за время карантина цену успели поднять дважды. Еще в конце мая проезд там подорожал с 5 грн до 7. А в конце октября цену решили повысить вдвое – до 15, а на некоторых маршрутах и до 20 грн. Тогда уже вмешалась мэрия и вынудила перевозчиков снизить стоимость до 7 грн.

Киев уже много лет неформально оплачивает часть стоимости проезда вместо пассажиров. Город ежегодно выделяет дотации для коммунального перевозчика “Киевпастранс”, чтобы он мог держать низкую цену. По итогам 2019-го местный бюджет профинансировал предприятие более чем на половину. При бюджете в 4 млрд грн 2,4 млрд грн – дотации. И это без закупки новых автобусов, ведь деньги на них выделяют отдельно.