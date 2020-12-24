Сербия начала получать газ из "Турецкого потока"

Президент Сербии Александр Вучич утром 1 января официально дал старт пуску российского газа в газораспределительную систему страны из трубопровода “Балканский поток”.
“Балканский поток” является продолжением “Турецкого потока”. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу “Турецкий поток”, потом – по территории Турции, затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию, где распределяется далее.
1 января около 6 утра по местному времени Вучич в населенном пункте Господжинци запустил газопровод.
Президент Сербии заявил, что страна стала “намного богаче” после подключения газа. Сербия будет получать доходы от потребителей на Балканах за транзит топлива по своей территории. Кроме того, запуск “Балканского потока” позволит снизить стоимость подключения газа внутри страны.
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