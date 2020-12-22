В Украине стартовала кампания декларирования имущества и доходов

В Украине 1 января начинается кампания декларирования имущества и доходов.

Об этом Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции напоминает в Телеграм-канале.

“1 января 2021 года начинается ежегодная кампания декларирования, которая продлится до 31 марта 2021 года”, – говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что из-за вступления в силу закона, который частично восстанавливает полномочия агентства, граждане снова могут подать сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в электронном виде в реестре деклараций.

В НАПК добавили, что работают над упрощением декларирования в 2021 году и готовят для пользователей новые справочные материалы, которые пригодятся во время заполнения деклараций.

Напомним, 30 декабря 2020 года вступил в силу Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О предупреждении коррупции” по восстановлению институционального механизма предупреждения коррупции”, который возобновляет полномочия НАПК. Его приняла Верховная Рада 15 декабря 2020 года.

31 декабря НАПК возобновило работу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций).

27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности представления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.