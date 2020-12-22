0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

В Украине вступил в силу новый закон о микрокредитах: что предполагается

В Украине вступил в силу новый закон о микрокредитах: что предполагается

Закон №891-IX по потребительскому кредитованию вступил в силу сегодня, 1 января 2021 года.

Закон должен усилить защиту заемщиков, которые берут микрокредиты, в частности, от штрафов и пени, сумма которых на сегодня может в разы превышать сумму кредита.

Речь идет о законе “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй” № 891-ІХ, который парламент принял 15 сентября 2020 года и который был опубликован в газете Верховной Рады “Голос Украины” 8 октября. Законом нормируется сфера микрокредитования и повышения качества системы кредитных историй физических лиц.

В частности, документ предусматривает:

  • отнесение кредитных договоров, заключаемых на срок до одного месяца, и договоров, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, к потребительским кредитам и применение к ним требований Закона Украины “О потребительском кредитовании”;
  • запрет изменять процентную ставку в худшую для потребителя сторону и применять штрафы и пени за одно и то же нарушение. Это защитит граждан от штрафов и пени, сумма которых на сегодня может в разы превышать сумму кредита.

Рейтинг микрофинансовых организаций Украины

Такие законодательные изменения, как ожидается, усилят защиту потребителей микрокредитов от необоснованной долговой нагрузки, а также оградят кредиторов от недобросовестных заемщиков и, соответственно, будут способствовать снижению доли проблемной задолженности.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно тут

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.