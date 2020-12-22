В Украине вступил в силу новый закон о микрокредитах: что предполагается

Закон №891-IX по потребительскому кредитованию вступил в силу сегодня, 1 января 2021 года.
Закон должен усилить защиту заемщиков, которые берут микрокредиты, в частности, от штрафов и пени, сумма которых на сегодня может в разы превышать сумму кредита.
Речь идет о законе “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй” № 891-ІХ, который парламент принял 15 сентября 2020 года и который был опубликован в газете Верховной Рады “Голос Украины” 8 октября. Законом нормируется сфера микрокредитования и повышения качества системы кредитных историй физических лиц.
В частности, документ предусматривает:
Такие законодательные изменения, как ожидается, усилят защиту потребителей микрокредитов от необоснованной долговой нагрузки, а также оградят кредиторов от недобросовестных заемщиков и, соответственно, будут способствовать снижению доли проблемной задолженности.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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