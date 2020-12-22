Давление на налогоплательщиков обещают снизить: закон вступил в силу

Сегодня вступил в силу закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который направлен на уменьшение давления контролирующих органов на налогоплательщиков. Он вносит изменения в скандальный налоговый закон №466 (законопроект №1210).
Вчера документ опубликовали в издании “Голос Украины”.
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Он вступил в силу на следующий день после обнародования. Однако ряд его норм будут введены в действие лишь с 1 января 2022 года.
Закон уточняет обстоятельства, при которых контролируемые операции не имеют деловой цели, а доказывать такие обстоятельства отныне должен контролирующий орган.
Некоторые положения трансфертного ценообразования, основания прекращения административного ареста, положения о корректировке финансового результата до налогообложения по операциям, которые не имеют деловой цели, – все это уточняется в документе.
Изменились также особенности взимания акцизного налога; особенности налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании в течение переходного периода и положение о применении регистраторов расчетных операций.
Правила налогообложения контролируемых иностранных компаний также претерпели изменения. Налогоплательщики получили достаточно времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения с учетом карантина из-за коронавируса.
В законе предусмотрели и постепенный рост акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕН).
Ранее в Офисе президента уверяли, что этот документ уменьшит нагрузку на бизнес по уплате налогов и создаст механизмы для привлечения новых инвестиций, вывода экономики из тени.
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