Давление на налогоплательщиков обещают снизить: закон вступил в силу

Сегодня вступил в силу закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который направлен на уменьшение давления контролирующих органов на налогоплательщиков. Он вносит изменения в скандальный налоговый закон №466 (законопроект №1210).

Вчера документ опубликовали в издании “Голос Украины”.

Читайте также: Сколько доходов отдает государству каждый украинец

Он вступил в силу на следующий день после обнародования. Однако ряд его норм будут введены в действие лишь с 1 января 2022 года.

Закон уточняет обстоятельства, при которых контролируемые операции не имеют деловой цели, а доказывать такие обстоятельства отныне должен контролирующий орган.

Некоторые положения трансфертного ценообразования, основания прекращения административного ареста, положения о корректировке финансового результата до налогообложения по операциям, которые не имеют деловой цели, – все это уточняется в документе.

Изменились также особенности взимания акцизного налога; особенности налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании в течение переходного периода и положение о применении регистраторов расчетных операций.

Правила налогообложения контролируемых иностранных компаний также претерпели изменения. Налогоплательщики получили достаточно времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения с учетом карантина из-за коронавируса.

В законе предусмотрели и постепенный рост акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕН).

Ранее в Офисе президента уверяли, что этот документ уменьшит нагрузку на бизнес по уплате налогов и создаст механизмы для привлечения новых инвестиций, вывода экономики из тени.