SkyUp откроет новые рейсы в пять стран Европы

Комиссия Госавиаслужбы Украины на заседании 30 декабря одобрила заявки SkyUp на выполнение регулярных полетов по 11 маршрутам в пять стран Европы.

Об этом пишет avianews.com.

Одновременно регулятор решил аннулировать не используемые больше года права Bravo Airways на линии Киев-Лондон и Киев-Нюрнберг, а также Anda Air на маршрут Киев-Нюрнберг. Комиссия это сделала, чтобы освободившуюся квоту можно было передать SkyUp.

Авиакомпании SkyUp разрешили открыть восемь маршрутов из Киева и по одному из Запорожья, Львова и Одессы. Все права начинают действовать с 2021 года на неограниченный срок:

Киев-Лондон: 3 раза в неделю

Киев-Марсель: 2 раза в неделю

Киев-Острава: 3 раза в неделю

Киев-Брно: 2 раза в неделю

Киев-Подгорица: 3 раза в неделю

Киев-Гамбург: 3 раза в неделю

Киев-Нюрнберг: 2 раза в неделю

Киев-Ганновер: 3 раза в неделю

Запорожье-Берлин: 2 раза в неделю

Львов-Мюнхен: 2 раза в неделю

Одесса-Мюнхен: 2 раза в неделю

На данный момент SkyUp уже открыл продажи билетов на первое направление из данного списка — Киев-Гамбург. Авиакомпания намерена полететь по этому маршруту с 29 мая 2021 года.