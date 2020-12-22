SkyUp откроет новые рейсы в пять стран Европы

Комиссия Госавиаслужбы Украины на заседании 30 декабря одобрила заявки SkyUp на выполнение регулярных полетов по 11 маршрутам в пять стран Европы.
Об этом пишет avianews.com.
Одновременно регулятор решил аннулировать не используемые больше года права Bravo Airways на линии Киев-Лондон и Киев-Нюрнберг, а также Anda Air на маршрут Киев-Нюрнберг. Комиссия это сделала, чтобы освободившуюся квоту можно было передать SkyUp.
Авиакомпании SkyUp разрешили открыть восемь маршрутов из Киева и по одному из Запорожья, Львова и Одессы. Все права начинают действовать с 2021 года на неограниченный срок:
На данный момент SkyUp уже открыл продажи билетов на первое направление из данного списка — Киев-Гамбург. Авиакомпания намерена полететь по этому маршруту с 29 мая 2021 года.
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