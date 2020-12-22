0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

SkyUp откроет новые рейсы в пять стран Европы

SkyUp откроет новые рейсы в пять стран Европы

Комиссия Госавиаслужбы Украины на заседании 30 декабря одобрила заявки SkyUp на выполнение регулярных полетов по 11 маршрутам в пять стран Европы.

Об этом пишет avianews.com.

Одновременно регулятор решил аннулировать не используемые больше года права Bravo Airways на линии Киев-Лондон и Киев-Нюрнберг, а также Anda Air на маршрут Киев-Нюрнберг. Комиссия это сделала, чтобы освободившуюся квоту можно было передать SkyUp.

Авиакомпании SkyUp разрешили открыть восемь маршрутов из Киева и по одному из Запорожья, Львова и Одессы. Все права начинают действовать с 2021 года на неограниченный срок:

  • Киев-Лондон: 3 раза в неделю
  • Киев-Марсель: 2 раза в неделю
  • Киев-Острава: 3 раза в неделю
  • Киев-Брно: 2 раза в неделю
  • Киев-Подгорица: 3 раза в неделю
  • Киев-Гамбург: 3 раза в неделю
  • Киев-Нюрнберг: 2 раза в неделю
  • Киев-Ганновер: 3 раза в неделю
  • Запорожье-Берлин: 2 раза в неделю
  • Львов-Мюнхен: 2 раза в неделю
  • Одесса-Мюнхен: 2 раза в неделю

На данный момент SkyUp уже открыл продажи билетов на первое направление из данного списка — Киев-Гамбург. Авиакомпания намерена полететь по этому маршруту с 29 мая 2021 года.

Рейтинг кредитных карт для путешествий

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.