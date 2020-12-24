По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (50,101 млн грн и 33,550 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (39 и 42), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,27-28,28 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму 83,651 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,2600 – 75 000
28,2600 – 50 000
28,2500 – 55 000
28,2500 – 77 777
28,2500 – 50 000
28,2500 – 40 000
28,2500 – 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,2400 – 5 000
28,2500 – 10 000
28,2500 – 10 000
28,2600 – 3 500
28,2600 – 50 000
28,2700 – 20 777
28,2700 – 6 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2857 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,2260 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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