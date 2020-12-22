С 2021 годом! Несколько слов от редакции

Любимые читатели! Вот мы и переворачиваем страницу 2020 года!

Год выдался по-настоящему непростым и необычным. Мы боролись с новым для мира недугом. Реже виделись с друзьями и коллегами. Больше ограничивали свои передвижения и финансы…

Но вместе с тем, этот год не был лишь «черным». В каком-то смысле он сделал нас сильнее. Мы сумели адаптироваться к новым условиям, быть более продуктивными в работе, уделять больше времени семьям. У каждого были свои приятные моменты, которые доставляли радость, дарили веру в лучшее и поддержку.

Для редакции Finance.ua такой поддержкой были вы! Те, кто читал Finance.ua, присоединялся к нашим начинаниям, черпал все самое полезное и актуальное, комментировал статьи, высказывал свое мнение касательно событий в Украине и мире, конструктивно критиковал нашу работу, а также конструктивно хвалил наши тексты, эксперименты и форматы.

Благодаря вам мы ждем 2021 год с нетерпением и ощущением предстоящих вызовов и развития. Верим, что 2021 год может стать продуктивным, благополучным и оптимистичным.

Пускай год быка подарит каждому из вас реализацию идей, несчетное количество радостных событий, и столько денег, сколько может поднять на рога самый здоровый и большой Белый Бык! 🎉



Искреннее ваши,

главред Петр Таранюк

и редакция Finance.ua