Правительство упростило доступ к льготным кредитам "5-7-9%" в связи с ужесточением карантина

Кабинет министров принял постановление об упрощении доступа к программе льготных кредитов “5-7-9%” и расширении доступа к ней в условиях карантина.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
28 декабря 2020 года Правительство приняло постановление, в котором Минфин предложил ряд мер, направленных на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса в условиях карантина.
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Напомним, что 11 ноября текущего года Кабинет министров принял решение о дополнительном усилении противоэпидемических мероприятий, в частности в январе 2021 года. В результате субъекты малого, в том числе микропредпринимательства, и среднего предпринимательства в период карантина нуждаются в большей поддержке путем усовершенствования государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
Дополненная программа предусматривает меры, которые являются универсальным и действенным механизмом кредитования микро, малого и среднего бизнеса с финансовой государственной поддержкой субъектам предпринимательства независимо от сферы их деятельности.
Принятое правительственное решение вводит следующие изменения в государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%»:
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