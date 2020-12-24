Правительство упростило доступ к льготным кредитам "5-7-9%" в связи с ужесточением карантина

Кабинет министров принял постановление об упрощении доступа к программе льготных кредитов “5-7-9%” и расширении доступа к ней в условиях карантина.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

28 декабря 2020 года Правительство приняло постановление, в котором Минфин предложил ряд мер, направленных на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса в условиях карантина.

Читайте также: Бизнес получил Доступных кредитов 5-7-9% на 15,9 миллиардов

Напомним, что 11 ноября текущего года Кабинет министров принял решение о дополнительном усилении противоэпидемических мероприятий, в частности в январе 2021 года. В результате субъекты малого, в том числе микропредпринимательства, и среднего предпринимательства в период карантина нуждаются в большей поддержке путем усовершенствования государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Дополненная программа предусматривает меры, которые являются универсальным и действенным механизмом кредитования микро, малого и среднего бизнеса с финансовой государственной поддержкой субъектам предпринимательства независимо от сферы их деятельности.

Принятое правительственное решение вводит следующие изменения в государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%»:

программа «распространяется на субъектов среднего предпринимательства с годовым доходом до 20 млн евро;

либерализуются условия кредитов: срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до 3 лет; отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12 месяцев; уменьшается первоначальный взнос в реализации инвестиционного проекта (10% для действующего бизнеса и 15% для стартапов);

смягчаются условия для рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранности фонда оплаты труда – уменьшение до 50%, численности персонала – до 50% (по состоянию на 1 марта 2020 года);

для кредитов на финансирование оборотного капитала устанавливается компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и ограничительных мер, а после их отмены продолжается их компенсация на уровне 3% годовых, и для кредитов рефинансирования;

устанавливается компенсация процентов до 3% годовых после 31.03.2021;

урегулируется вопрос о возможности совмещения государственной поддержки по программе «Доступные кредиты 5-7-9%” с государственной поддержкой, которая может предоставляться местными государственными администрациями и органами местного самоуправления на основании региональных и местных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет местных ресурсов.

Справка Finance.ua:

Отметим, что на 28.12.2020 количество заявок на участие в Программе уже составило 58 374 шт. на общую сумму 69 млрд грн. Всего за весь период действия Программы подписано 7158 кредитных договоров на общую сумму 16,5 млрд гривен.