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В Минсоцполитики опровергли мифы о выплате ФЛПам "карантинных" средств

В Минсоцполитики опровергли мифы о выплате ФЛПам "карантинных" средств

В Министерстве социальной политики развеяли многие мифы, связанные с выплатой “карантинных” 8 тыс. грн ФЛПам. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

К наиболее распространенным мифам о получении средств относятся:

  • Страх, что к ФЛП придет проверка;
  • Что нужно будет вернуть средства;
  • Работника уволят с работы, потому что работодателю нужно будет уплатить налоги за денежные средства;
  • Работнику недоплатят зарплату на эту сумму;
  • Эти деньги нужно отдать работодателю;
  • Работодатель уволит сотрудника, если узнает, что работник взял эту помощь;
  • Нужно будет раздать средства коллегам по работе;
  • Нужно будет отработать эти средства после карантина.

Музыченко отметил, что ни один из мифов о выплатах ФЛПам не соответствует действительности, а проверка проводится на этапе подачи документов и верификации информации о человеке в госресурсах.

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“Еще раз хочу подчеркнуть – ни один вид социальных выплат не подлежит налогообложению в принципе. Ни от того, кто их получает, ни связанные с деятельностью работодателя. Это средства, которые направляются непосредственно застрахованным лицам, если мы говорим об этом виде социальной поддержки. Они не могут быть использованы ни работодателем, ни другими лицами. Они используются исключительно тем физическим лицом, которое обратилось по их получению”, – сказал Виталий Музыченко.

Напомним, “карантинных” 8 тысяч ФЛПам выплатили уже на 2,8 млрд грн.

По материалам УНН
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