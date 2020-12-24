0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 315 0

В Минэнерго объяснили рост тарифов на электроэнергию для населения

В Минэнерго объяснили рост тарифов на электроэнергию для населения

Постановление о росте тарифов на э / э принято для того, чтобы избежать стремительного роста тарифа для населения уже с января.

Об этом сообщает пресс-cлужба Минэнерго.

Что это значит: срок действия действующего механизма ПСО всплывает 01.01.2021 и в случае непринятия предложенных изменений цена на электроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3.30 грн / кВтч).

Соответственно, указанным постановлением определено единую фиксированную цену на электрическую энергию для бытовых потребителей – 1,68 грн / кВтч. Тариф для населения до 31.03.2021 сохранен на текущем уровне (не считая льготную цену за первые 100 кВтч / мес).

В то же время, сохранено и оставлено без изменений коэффициенты двух и трехзонного учета электрической энергии. Поэтому в случае установления, к примеру, двухзонного учета электрической энергии, ее цена в ночное время будет на 50% меньше.

Читайте также: Кабмин отменил льготную цену на электроэнергию для населения с января 2021

Изменения в ПСО также позволят обеспечить финансовую стабилизацию рынка электрической энергии за январь – март 2021 и устойчивую работу энергетических предприятий, на которых возложены специальные обязанности по обеспечению общественных интересов (НАЭК «Энергоатом», ЗАО «Укргидроэнерго», НЭК «Укрэнерго») .

Вместе с тем Минэнерго совместно с НКРЭКУ и другими участниками рынка электрической энергии в течение следующего месяца планирует разработать усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году, на основании которого Правительству будет предложена обновленная редакция ПСО.

Справка Finance.ua:

  • В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а сверх этого – 1 грн 68 коп. за кВт-час.
  • Вместе с тем, для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 грн до 4 грн за кВт-час.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.