В Минэнерго объяснили рост тарифов на электроэнергию для населения

Постановление о росте тарифов на э / э принято для того, чтобы избежать стремительного роста тарифа для населения уже с января.

Об этом сообщает пресс-cлужба Минэнерго.

Что это значит: срок действия действующего механизма ПСО всплывает 01.01.2021 и в случае непринятия предложенных изменений цена на электроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3.30 грн / кВтч).

Соответственно, указанным постановлением определено единую фиксированную цену на электрическую энергию для бытовых потребителей – 1,68 грн / кВтч. Тариф для населения до 31.03.2021 сохранен на текущем уровне (не считая льготную цену за первые 100 кВтч / мес).

В то же время, сохранено и оставлено без изменений коэффициенты двух и трехзонного учета электрической энергии. Поэтому в случае установления, к примеру, двухзонного учета электрической энергии, ее цена в ночное время будет на 50% меньше.

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Изменения в ПСО также позволят обеспечить финансовую стабилизацию рынка электрической энергии за январь – март 2021 и устойчивую работу энергетических предприятий, на которых возложены специальные обязанности по обеспечению общественных интересов (НАЭК «Энергоатом», ЗАО «Укргидроэнерго», НЭК «Укрэнерго») .

Вместе с тем Минэнерго совместно с НКРЭКУ и другими участниками рынка электрической энергии в течение следующего месяца планирует разработать усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году, на основании которого Правительству будет предложена обновленная редакция ПСО.

Справка Finance.ua:

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а сверх этого – 1 грн 68 коп. за кВт-час.