Фонд изменил условия реструктуризации ипотечных кредитов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ноябре 2020 года инициировал ряд изменений в условия программы реструктуризации, что сделает ее еще более экономически выгодной для заемщиков, у которых есть кредит, обеспеченный ипотекой, – домом, квартирой или иной недвижимостью. Соответствующее решение было принято исполнительной дирекцией Фонда и зарегистрировано Министерством юстиции Украины. Изменения вступят в силу после обнародования решения на страницах официальных изданий, передает пресс-служба ФГВФЛ.

«Мы предложили всем должникам по ипотекам, физическим лицам, провести реструктуризацию долгов и даже адаптировали нашу программу к ситуации с банком «АРКАДА». В частности, мы продлили возможные сроки реструктуризации, а также уменьшили авансовый взнос до 5% по кредитам, обеспеченным имущественными правами на будущее жилье», – рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай.

Основные изменения:

продление периода реструктуризации на срок до 7 лет;

возможность увеличить обеспечение кредитного обязательства при проведении реструктуризации за счет принятия в обеспечения дополнительного недвижимого имущества;

неустойка, право на которую возникло до проведения реструктуризации, не применяется при погашении долга по кредитному договору;

дифференцированный подход к размеру авансового платежа при проведении реструктуризации в зависимости от вида имущества, являющегося предметом ипотеки. В частности, для вещных прав на недвижимость, в том числе в недостроях, он составит 5%;

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возможность проведения реструктуризации на период, превышающий срок ликвидации банка в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности» от 13 мая 2020 г. № 590-IX;

установление размера минимального платежа на период реструктуризации – 2000 грн;

конкретизация вопроса о сроках продажи прав требования по кредитам, которые являются реструктуризированными, в течение завершения процедуры ликвидации банка.

Справка Finance.ua:

Ранее Фонд сообщал, что почти 200 заемщиков АО АКБ «АРКАДА» уже выразили желание воспользоваться программой реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам физических лиц. Воспользовавшись этой программой, должник получит возможность значительно снизить финансовую нагрузку и сохранить свою положительную кредитную историю.

Воспользоваться условиями реструктуризации могут все физические лица – заемщики банков, ликвидируемых Фондом (кроме физических лиц-предпринимателей), в том числе клиенты банка «АРКАДА», которые имеют задолженность по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой.