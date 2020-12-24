Фонд изменил условия реструктуризации ипотечных кредитов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ноябре 2020 года инициировал ряд изменений в условия программы реструктуризации, что сделает ее еще более экономически выгодной для заемщиков, у которых есть кредит, обеспеченный ипотекой, – домом, квартирой или иной недвижимостью. Соответствующее решение было принято исполнительной дирекцией Фонда и зарегистрировано Министерством юстиции Украины. Изменения вступят в силу после обнародования решения на страницах официальных изданий, передает пресс-служба ФГВФЛ.
«Мы предложили всем должникам по ипотекам, физическим лицам, провести реструктуризацию долгов и даже адаптировали нашу программу к ситуации с банком «АРКАДА». В частности, мы продлили возможные сроки реструктуризации, а также уменьшили авансовый взнос до 5% по кредитам, обеспеченным имущественными правами на будущее жилье», – рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай.
Основные изменения:
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