Сумма гарантированных вкладов физлиц в течение ноября выросла на 7,33 млрд грн

По состоянию на 1 декабря 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участника Фонда гарантирования вкладов составила 582,39 млрд грн, что на 7,33 млрд грн больше, чем на 1 ноября т.г. (575,06 млрд грн). Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало декабря 2020 года:
Напомним, при проведении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 227,11 млрд грн.
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Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,2%, а сумма их вкладов на 1 декабря 2020 г. составила 45,71 млрд грн (7,8% от общей суммы вкладов).
Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
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