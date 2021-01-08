Компания Huawei представила свой первый автомобильный лидар

Компания Huawei, больше известная как производитель телекоммуникационного оборудования, выходит на новый, перспективный рынок. Китайский гигант представил свой первый автомобильный лидар.

Устройство обеспечивает охват 120° по горизонтали и 25° по вертикали. При этом достигается угловая разрешающая способность 0,25° и 0,26° соответственно. Дальность обнаружения объектов зависит от их отражательной способности. В частности, при отражательной способности 10% дальность достигает 150 м, а при отражательной способности 50% — 200 м.

Разработка началась в 2016 году, то есть заняла четыре года. В настоящее время изделие уже готово к серийному производству. Первым заказчиком выступает компания BAIC (Beijing Automotive). Специально построенная пилотная производственная линия сможет выпускать 100 000 лидаров в год.