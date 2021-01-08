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Ученые предлагают использовать солнечные панели для сбора воды

Ученые предлагают использовать солнечные панели для сбора воды

Ученые предложили использовать радиационное охлаждение солнечных батарей для сбора воды.

Такое решение разработали исследователи из юго-восточного университета Китая, Дубайского управления по электричеству и водоснабжению (DEWA) и Стэнфордского университета США, научная работа опубликована в издании Journal of Renewable and Sustainable Energy, передает ecotechnica.com.ua.

«С помощью теоретического анализа мы определили соответствующий диапазон температуры и влажности для ночного сбора воды с помощью солнечных панелей, а также мы обрисовали потенциал сбора воды в различных условиях, – заявила исследовательская группа. – Полученную воду можно задействовать для очистки самих фотомодулей или для различных целей, связанных с агровольтаикой».

В предлагаемой учеными системе слой, обеспечивающий радиационное охлаждение, находится на передней стороне фотоэлектрических панелей, а сбор воды осуществляется с помощью труб, расположенных на их нижнем крае. Такая конструкция, по утверждению исследователей, может также использоваться для несложной модернизации существующих фотоэлектрических установок.

В разработке применены радиатор в виде черного тела, селективный излучатель с рабочей длиной волны 8-13 мкм и излучатель с идеальной спектрально-угловой селективностью. Их сочетание позволило добиться расширенного диапазона влажности и температуры, при которых система способна эффективно работать.

Селективные излучатели представлены фотонными метаповерхностями. Они используются для снижения температуры водяного пара до точки росы и поглощения тепла, выделяющегося при конденсации воды. По словам исследователей, примененная технология позволила увеличить излучение от фотопанели в инфракрасном спектре без ухудшения пропускания солнечного света.

“Полученная спектральная характеристика показывает наличие потенциала для снижения рабочей температуры солнечной батареи в дневное время более чем на 8 °C и увеличения абсолютной эффективности фотопанели на 1%, — пояснили ученые. – Таким образом, это может быть полезно как для ночного сбора воды, так и для повышения производительности солнечных элементов днем».

Для запуска в новой системе процесса конденсации влаги необходимы температура окружающей среды 10 °C и относительная влажность воздуха более 69,6%.

“В случае использования стандартной фотоэлектрической панели образование воды происходит в течение большей части дней с октября по апрель, когда температура окружающей среды низкая, а относительная влажность высокая”, — пояснили ученые.

Исследование проводилось в течение года в дубайском солнечном парке Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, в котором DEWA постоянно тестирует различные технологии в сфере солнечной энергетики. Еженедельно с помощью такой системы в солнечном парке Дубая можно получать 261 мл воды с каждого квадратного метра поверхности фотомодулей. “Более того, этот показатель можно значительно увеличить, до 681 мл/м2, путем дальнейшего повышения коэффициента излучения», — подытожила исследовательская группа.

По материалам EcoTown
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