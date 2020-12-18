Украинские банки потеряли более четверти прибыли

Прибыль украинских банков в январе-ноябре 2020 года составила 43,365 млрд грн. Это на 26,5% меньше, чем годом ранее (59,001 млрд грн).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, доходы банков за январь-ноябрь 2020 года составили 229,497 млрд грн, тогда как расходы – 186,132 млрд грн.
С начала года банки сформировали 25,084 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году – 8,592 млрд грн.
Отметим, рейтинг по доходности в январе-октябре 2020 года возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 22,848 млн гривен. По данным НБУ, на втором месте также государственный Ощадбанк – 4,799 млрд гривен, на третьем – банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль – 4,197 млрд гривен.
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