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Украинские банки потеряли более четверти прибыли

Украинские банки потеряли более четверти прибыли

Прибыль украинских банков в январе-ноябре 2020 года составила 43,365 млрд грн. Это на 26,5% меньше, чем годом ранее (59,001 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, доходы банков за январь-ноябрь 2020 года составили 229,497 млрд грн, тогда как расходы – 186,132 млрд грн.

С начала года банки сформировали 25,084 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году – 8,592 млрд грн.

Отметим, рейтинг по доходности в январе-октябре 2020 года возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 22,848 млн гривен. По данным НБУ, на втором месте также государственный Ощадбанк – 4,799 млрд гривен, на третьем – банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль – 4,197 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров 23 декабря одобрил основные направления деятельности Приватбанка на 2020-2024 годы.
  • Банки в Украине будут работать по новой стратегии макропруденциальной политики, которая предусматривает снижение долларизации банковского сектора и может отразиться на ставках валютных депозитов и кредитов в валюте.
  • Национальный банк утвердил комплекс антикризисных мер для поддержки банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина с 8 по 24 января 2021 года.

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По материалам РБК-Украина
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