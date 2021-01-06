Падение доллара продолжится до середины 2021 года – опрос Reuters

Падение американской валюты продолжится как минимум до середины 2021 года: главными «врагами» доллара станут как внушительные вливания в экономику и низкие процентные ставки в США, так и рисковые аппетиты инвесторов.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters.
По мнению большинства аналитиков, опрошенных Reuters, в 2021 году инвесторы продолжат стремиться к высокой доходности, делая выбор в пользу рисковых активов.
Эксперты также отмечают, что слабый доллар облегчает обслуживание долга рынкам ЕМ, которые брали кредиты в американской валюте. Так, стратеги Societe Generale, максимально снизившие удельный вес доллара в своем портфеле, рекомендуют и остальным последовать их примеру, увеличивая долю акций ЕМ. В первую очередь, речь идет о бумагах корейских и индонезийских компаний.
Впрочем, некоторые эксперты не исключают того, что Федрезерв США может ужесточить свою денежно-кредитную политику раньше, чем ожидают специалисты сегодня. Таким образом, прогнозы относительно затяжного снижения курса американской валюты могут и не оправдаться.
Как отмечают в Saxo Bank, на фоне неопределенности доллар может «воспользоваться» своим статусом безопасного актива и укрепиться.
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