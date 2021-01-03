Банки в РФ планируют внедрить роботов, которые будут считывать эмоции клиентов - СМИ

Со следующего года банки в РФ планируют внедрить программы, которые будут считывать эмоции клиентов.
Об этом пишет портал Банки.ру со ссылкой на российские «Известия». Те в свою очередь ссылаются на кредитные организации.
По данным СМИ, такие технологии будут использоваться во время звонка в СберБанке и во время общения с сотрудником отделения в банке «Открытие». Программы реагируют на настроение клиентов, фиксируют, когда человек смеется или проявляет недовольство. Роботы будут сопереживать, подстраиваться, проявлять эмпатию, что позволит более качественно удовлетворить потребности клиентов, рассказали в пресс-службе «СберБанка».
В банке «Хоум Кредит» намерены внедрить робота, который будет подсказывать операторам сценарии разговора. Программа сможет выявлять ключевые фразы в диалоге, понимать потребности клиента и улавливать, насколько правильно сотрудник предлагает услуги.
Также банки планируют внедрить пилоты по распознаванию документов и алгоритмы по работе с новыми экосистемами, компьютерное зрение. Всего банки из топ-30 РФ планируют внедрить около 600 роботов в следующие два года.
Эксперты уверены, что роботизация станет трендом ближайших лет по нескольким причинам. Во-первых, пока неизвестно, когда закончится пандемия, а значит, спрос на онлайн-технологии будет высоким.
Во-вторых, рынок уже показал, что готов к новым сервисам с использованием искусственного интеллекта.
И в-третьих, развитие роботизации позволит банкам сократить расходы на персонал и обслуживание рабочих мест, что может привести к увольнению части сотрудников, особенно из службы поддержки и кол-центров, считают эксперты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За год гривна обесценилась на 19%Вчера, 12:20 - 2249 13
В мире только одна экономика восстановилась в доковидное состояние и начала быстро растиВчера, 21:00 - 4192 6
"Укравтодор" в 2020 г. увеличил экономию на закупках до 9,9 млрд грн8 ч. назад - 157 3
Курс доллара и цены в 2021 году: экономист сделал прогнозВчера, 19:02 - 1260 3
Е-больничные, "кабинет пациента": Минздрав планирует реализовать в этом году более 30 цифровых проектовВчера, 15:10 - 492 3
Межбанк: неожиданный обвал курса доллара и евроВчера, 18:30 - 20387
В мире только одна экономика восстановилась в доковидное состояние и начала быстро растиВчера, 21:00 - 4192 6
Курс доллара и цены в 2021 году: экономист сделал прогнозВчера, 19:02 - 1260 3
США хотят вводить американцам лишь половину дозы вакцины от коронавирусаВчера, 23:25 - 908
Спрос на IT-специальности поставил рекорд в 2020 (исследование)5 ч. назад - 870
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)3 ч. назад - 91
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1057
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1433 2
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 735
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 5634 2