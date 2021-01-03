Банки в РФ планируют внедрить роботов, которые будут считывать эмоции клиентов - СМИ

Со следующего года банки в РФ планируют внедрить программы, которые будут считывать эмоции клиентов.

Об этом пишет портал Банки.ру со ссылкой на российские «Известия». Те в свою очередь ссылаются на кредитные организации.

По данным СМИ, такие технологии будут использоваться во время звонка в СберБанке и во время общения с сотрудником отделения в банке «Открытие». Программы реагируют на настроение клиентов, фиксируют, когда человек смеется или проявляет недовольство. Роботы будут сопереживать, подстраиваться, проявлять эмпатию, что позволит более качественно удовлетворить потребности клиентов, рассказали в пресс-службе «СберБанка».

В банке «Хоум Кредит» намерены внедрить робота, который будет подсказывать операторам сценарии разговора. Программа сможет выявлять ключевые фразы в диалоге, понимать потребности клиента и улавливать, насколько правильно сотрудник предлагает услуги.

Также банки планируют внедрить пилоты по распознаванию документов и алгоритмы по работе с новыми экосистемами, компьютерное зрение. Всего банки из топ-30 РФ планируют внедрить около 600 роботов в следующие два года.

Эксперты уверены, что роботизация станет трендом ближайших лет по нескольким причинам. Во-первых, пока неизвестно, когда закончится пандемия, а значит, спрос на онлайн-технологии будет высоким.

Во-вторых, рынок уже показал, что готов к новым сервисам с использованием искусственного интеллекта.

И в-третьих, развитие роботизации позволит банкам сократить расходы на персонал и обслуживание рабочих мест, что может привести к увольнению части сотрудников, особенно из службы поддержки и кол-центров, считают эксперты.