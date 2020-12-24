Электрокар Tesla Model S оснастят двигателем V8

Блогер Rich Rebuilds отремонтировал и переделал немало моделей Tesla. В своем последнем проекте он создает Tesla Model S с двигателем V8.

Создание Tesla с двигателем внутреннего сгорания будет нелегким делом и требует гораздо большего, чем просто установки двигателя V8 под капотом. Для сборки уникальной машины Rich Rebuilds купил 3 разбитых электрокара, которые будут использоваться для реализации проекта.