Электрокар Tesla Model S оснастят двигателем V8

Блогер Rich Rebuilds отремонтировал и переделал немало моделей Tesla. В своем последнем проекте он создает Tesla Model S с двигателем V8.
Создание Tesla с двигателем внутреннего сгорания будет нелегким делом и требует гораздо большего, чем просто установки двигателя V8 под капотом. Для сборки уникальной машины Rich Rebuilds купил 3 разбитых электрокара, которые будут использоваться для реализации проекта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине взлетят цены на проезд: когда и сколько придется платить10 ч. назад - 2415 8
Видеофиксация: что делать, если «письма счастья» о штрафах приходят вам как владельцу авто13 ч. назад - 2005 6
Цена на электроэнергию для населения выросла с 1 января10 ч. назад - 2330 5
Китай пообещал за 10 лет утроить производство ветровой и солнечной энергии28.12.2020, 00:35 - 579 2
Что делать, если вам поставляют некачественный газ7 ч. назад - 1768 1
Украинцы должны заплатить налоги за машины: когда и сколько8 ч. назад - 55171
В Украине выросли пенсии (календарь повышения)11 ч. назад - 14588
Бытовым потребителям меняют поставщика газа без их ведома4 ч. назад - 2542
В Украине взлетят цены на проезд: когда и сколько придется платить10 ч. назад - 2415 8
VW прекращает производство электромобиля e-Golf23 ч. назад - 2381
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1091 1
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 589
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 4632 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 6734 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 2539 3