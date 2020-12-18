Как сообщает Digitimes, на рынке ожидается большой дефицит смартфонов Apple iPhone 12. Причиной является реакция Apple на нарушение условий труда двух крупных партнеров-сборщиков iPhone.
На прошлой неделе Apple была вынуждена отправить на испытательный срок сборщика iPhone компанию Wistron после того, как на заводе вспыхнул бунт. Apple провела расследование и обнаружила, что сотрудники были правы. В результате компания решила запретить Wistron получать любые новые заказы, связанные с iPhone, до тех пор, пока Wistron не сможет гарантировать Apple, что с сотрудниками будут вести себя правильно. Wistron собирался нанять 20 000 рабочих в следующем году, чтобы производить больше iPhone. Однако пока непонятно, когда Apple разрешит Wistron продолжить работу.
Ранее, в ноябре, было обнаружено, что компания Pegatron нарушила местное трудовое законодательство. Компании также дали условный срок и запретили получать новые заказы от Apple до тех пор, пока она не решит свои проблемы. Производителя обвинили в фальсификации документации, что позволяет некоторым студентам работать в ночное время и сверхурочно, а также выполнять работу, не связанную с их специальностью. И что еще хуже, Pegatron и те, кто причастен к этому, якобы пошли на «экстраординарные меры», чтобы скрыть нарушения.
Параллельно с этой информацией появились сведения о том, что компания из Купертино увеличила количество заказов на iPhone 12 на первый квартал следующего года.
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