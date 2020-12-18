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Ожидается большой дефицит смартфонов Apple iPhone 12

Ожидается большой дефицит смартфонов Apple iPhone 12

Как сообщает Digitimes, на рынке ожидается большой дефицит смартфонов Apple iPhone 12. Причиной является реакция Apple на нарушение условий труда двух крупных партнеров-сборщиков iPhone.

На прошлой неделе Apple была вынуждена отправить на испытательный срок сборщика iPhone компанию Wistron после того, как на заводе вспыхнул бунт. Apple провела расследование и обнаружила, что сотрудники были правы. В результате компания решила запретить Wistron получать любые новые заказы, связанные с iPhone, до тех пор, пока Wistron не сможет гарантировать Apple, что с сотрудниками будут вести себя правильно. Wistron собирался нанять 20 000 рабочих в следующем году, чтобы производить больше iPhone. Однако пока непонятно, когда Apple разрешит Wistron продолжить работу.

Ранее, в ноябре, было обнаружено, что компания Pegatron нарушила местное трудовое законодательство. Компании также дали условный срок и запретили получать новые заказы от Apple до тех пор, пока она не решит свои проблемы. Производителя обвинили в фальсификации документации, что позволяет некоторым студентам работать в ночное время и сверхурочно, а также выполнять работу, не связанную с их специальностью. И что еще хуже, Pegatron и те, кто причастен к этому, якобы пошли на «экстраординарные меры», чтобы скрыть нарушения.

Параллельно с этой информацией появились сведения о том, что компания из Купертино увеличила количество заказов на iPhone 12 на первый квартал следующего года.

По материалам iTechua
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