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Правительство одобрило основные направления деятельности ПриватБанка до 2024 года

Правительство одобрило основные направления деятельности ПриватБанка до 2024 года

Кабинет министров одобрил основные направления деятельности ПриватБанка на 2020-2024 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство напоминает, что в начале сентября 2020 года Кабмин одобрил обновленные Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, которые стали основой для пересмотра и актуализации стратегий банков государственного сектора. В связи с этим 23 декабря 2020 г. на заседании правительства было принято распоряжение «Об одобрении основных направлений деятельности акционерного общества коммерческий банк «ПриватБанк» на 2020-2024 годы», разработанное Министерством финансов Украины.

Распоряжение Кабмина, отмечают в Минфине, определяет основные направления деятельности банка на 2020-2024 годы, которые обеспечат его надлежащее функционирование и будут способствовать эффективному управлению государственным банком, защите прав вкладчиков, кредиторов, государства как акционера и станут основой для разработки стратегии его дальнейшего развития.

В соответствии с основными направлениями деятельности ПриватБанка на 2020-2024 годы, миссия банка заключается в предоставлении финансовых услуг высокого качества, что обеспечит поддержку и усиление его позиции на рынке в качестве ведущего розничного банка Украины.

В соответствии со статьей 7 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» единственным акционером государственного банка является государство. Функции по управлению корпоративными правами государства в государственном банке осуществляет Кабинет Министров Украины. Согласно этому закону, Кабмин также выполняет функции высшего органа управления государственного банка. Определение основных (стратегических) направлений деятельности государственного банка относится к исключительной компетенции высшего органа.

По материалам УАИБ
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