Правительство одобрило основные направления деятельности ПриватБанка до 2024 года

Кабинет министров одобрил основные направления деятельности ПриватБанка на 2020-2024 годы.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Министерство напоминает, что в начале сентября 2020 года Кабмин одобрил обновленные Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, которые стали основой для пересмотра и актуализации стратегий банков государственного сектора. В связи с этим 23 декабря 2020 г. на заседании правительства было принято распоряжение «Об одобрении основных направлений деятельности акционерного общества коммерческий банк «ПриватБанк» на 2020-2024 годы», разработанное Министерством финансов Украины.
Распоряжение Кабмина, отмечают в Минфине, определяет основные направления деятельности банка на 2020-2024 годы, которые обеспечат его надлежащее функционирование и будут способствовать эффективному управлению государственным банком, защите прав вкладчиков, кредиторов, государства как акционера и станут основой для разработки стратегии его дальнейшего развития.
В соответствии с основными направлениями деятельности ПриватБанка на 2020-2024 годы, миссия банка заключается в предоставлении финансовых услуг высокого качества, что обеспечит поддержку и усиление его позиции на рынке в качестве ведущего розничного банка Украины.
В соответствии со статьей 7 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» единственным акционером государственного банка является государство. Функции по управлению корпоративными правами государства в государственном банке осуществляет Кабинет Министров Украины. Согласно этому закону, Кабмин также выполняет функции высшего органа управления государственного банка. Определение основных (стратегических) направлений деятельности государственного банка относится к исключительной компетенции высшего органа.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие процентыВчера, 13:00 - 4102 10
"Укрпочту" оштрафовали на 1,5 млн за несвоевременную выплату пенсийВчера, 11:14 - 374 7
Кабмин установил стоимость проезда по платным автодорогамВчера, 20:00 - 1314 7
Россия возобновляет строительство "Северного потока – 2" в водах ДанииВчера, 11:31 - 820 7
В "Слуге народа" назвали ключевые законы 2020 годаВчера, 21:00 - 373 5
Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие процентыВчера, 13:00 - 4102 10
Мобильные операторы повышают тарифыВчера, 15:00 - 3562 1
МАУ запустит рейс из Киева в КиевВчера, 16:44 - 1829 5
Поставщик газа отказался обслуживать клиентов: что делать2 ч. назад - 1435
Кабмин установил стоимость проезда по платным автодорогамВчера, 20:00 - 1314 7
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутникамиПозавчера, 12:10 - 211
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2520 1
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3809 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1921 2
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 2050