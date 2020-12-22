В Украине вводятся новые акцизные марки на табак и электронные сигареты

С 1 января 2021 года вводятся в оборот новые образцы марок акцизного налога для маркировки табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах отечественного и импортного производства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
По данным министерства, предоставленным Государственной налоговой службой, изготовлено, прошло государственную приемку и отгружено в территориальные органы ГНС Украины более 216 млн штук марок нового образца, заказанных производителями табачных изделий.
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Следовательно, бизнесу предоставлена возможность заблаговременно получить акцизные марки нового образца и подготовиться к реализации табачной продукции по новым правилам.
Напомним, соответствующие изменения были утверждены Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 октября 2020 г. № 1037.
По новым нормам сигареты, сигареты и сигариллы, произведенные с 1 января 2021 года и маркированные марками, на которых не указано количество штук в пачке или упаковке, будут считаться не маркированными.
Такие нововведения позволят усилить борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров и станут одним из рычагов в борьбе с фальсифицированной, контрафактной и контрабандной продукцией.
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