В Украине вводятся новые акцизные марки на табак и электронные сигареты

С 1 января 2021 года вводятся в оборот новые образцы марок акцизного налога для маркировки табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах отечественного и импортного производства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По данным министерства, предоставленным Государственной налоговой службой, изготовлено, прошло государственную приемку и отгружено в территориальные органы ГНС Украины более 216 млн штук марок нового образца, заказанных производителями табачных изделий.

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Следовательно, бизнесу предоставлена возможность заблаговременно получить акцизные марки нового образца и подготовиться к реализации табачной продукции по новым правилам.

Напомним, соответствующие изменения были утверждены Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 октября 2020 г. № 1037.

По новым нормам сигареты, сигареты и сигариллы, произведенные с 1 января 2021 года и маркированные марками, на которых не указано количество штук в пачке или упаковке, будут считаться не маркированными.

Такие нововведения позволят усилить борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров и станут одним из рычагов в борьбе с фальсифицированной, контрафактной и контрабандной продукцией.

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