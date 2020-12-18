За два месяца приватизации объектов спиртовой отрасли бюджет получит более миллиарда - ФГИУ

В Украине по результатам двух месяцев приватизации объектов спиртовой отрасли в государственный бюджет поступит более миллиарда гривен.

Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко в FACEBOOK.

“По итогам двух месяцев с начала спиртовой приватизации в государственный бюджет поступит более миллиарда гривен. И существенная сумма – не единственная замечательная новость. До недавнего времени закрытый и монополизированный спиртовой рынок Украины избавляется от этого печального статуса и открывается новым инвестициям, управленческим подходам, стандартам качества”, – отметил он.

Глава ФГИУ также добавил, что сегодня состоялся приватизационный аукцион по продаже Кобиловолоцкого МПД (Кобиловолоцкое место проведения деятельности и хранения спирта ГП “Укрспирт” – ред.). По его данным, победитель открытых торгов получит актив за 81 млн 750 тыс. 101 гривну, опередив своей ценовым предложением еще четырех конкурентов.

“Продолжаем в том же духе. Первый миллиард от спиртовой приватизации – далеко не последний”, – пообещал Сенниченко.

Напомним, в августе 2020 года ГП “Укрспирт” совместно с Фондом госимущества начали подготовку к приватизации спиртовой отрасли Украины. Начиная с 15 октября, уже приватизированы 16 предприятий Укрспирта. В целом от приватизации 41 объекта отрасли Фонд госимущества ожидает получить около 2 млрд грн.

По данным Госказначейства, за январь-октябрь 2020 года от приватизации государственного имущества в госбюджет поступило в целом более 1,9 млрд грн.

В первом квартале 2021 года Фонд государственного имущества Украины намерен начать приватизацию Объединенной горно-химической компании, Первого киевского машиностроительного завода (бывший «Большевик»), а также пакетов акций шести облэнерго.